政府推出的公务员相亲平台上线不久，一名35岁的单亲妈妈就在社交媒体分享经历，称平台为她配对了一名比自己小14岁的男公务员。不过，两人还没来得及聊天，男方就先解除了配对，让这段意外的“姐弟配”还没开始便告吹。

由新加坡政府科技局推出的FirstDate相亲平台，9月29日开始试行，开放给21岁至35岁的未婚公务员使用。符合条件者可在10月5日前通过Singpass报名，由平台根据算法进行配对。

经常在社交媒体分享两性关系话题的“小怡”，星期二（10月6日）在Instagram发布视频，分享她使用平台的经历。现年35岁的她离婚多年，育有一名13岁的儿子。

她说，没想到平台为她推荐的第一名对象，竟是一名年仅21岁的男公务员，对方还在个人资料中注明“想要孩子”。

不过，男方也写着“工作很累，生活很无聊”，让小怡觉得两人的生活态度不太合拍。正当她还在犹豫是否要主动聊天时，对方却先一步解除了配对。

小怡接受《联合早报》访问时说，她经营社媒账号已有三年，主要分享两性关系和女性成长方面的内容。她不愿透露自己任职的单位，并强调这次分享纯属个人经历，不代表任何单位或机构。

谈到为何报名参加FirstDate，小怡说，政府推出这个平台，让符合资格的公务员有机会结识新朋友，因此她抱着开放和好奇的心态，决定亲自体验。

她说，自己并不特别在意配对成功率，也不急着寻找另一半。“对我来说，认识不同的人、了解彼此的想法和价值观，本身也是一种自我探索和成长。”

她也提到，FirstDate仍处于试行阶段，她愿意继续使用，并在社媒分享真实体验，希望让更多人了解这个平台，也为日后改善配对机制和用户体验提供参考。