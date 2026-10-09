本地烟霾情况星期五（10月9日）早上持续转差，西部一小时PM2.5悬浮颗粒浓度升至每立方米152微克，达到高水平。全岛五个地区的24小时空气污染指数（PSI）也持续攀升，中部最高，达到166。

根据国家环境局网站，截至早上8时，全岛一小时PM2.5浓度介于每立方米85微克至152微克。其中西部最高，达152微克，比早上7时的145微克进一步上升，从偏高进入高水平。

其余四区的一小时PM2.5浓度仍处于偏高水平，南部为146微克、中部137微克、东部115微克，以及北部85微克。

与此同时，全岛五个地区的24小时PSI均处于不健康水平，介于113至166。其中中部最高，达166，其次是西部161、南部145、东部140，以及北部113。

数据显示，全岛空气质量从凌晨起持续转差。凌晨1时，北部PSI为100，仍处于中等水平，其余四区则介于115至144。到了凌晨2时，全岛五区都进入不健康水平，此后各区指数继续攀升。