弃保潜逃至马来西亚被遣返后，律师林鼎星期五（10月9日）被加控三项罪名。

林鼎星期五通过视讯面控。他身穿白色T恤，脸上尽显沧桑。

他被加控的三项控状包括未按时到庭报到抵触刑事程序法典第103(5)(a)条文、非法离境抵触移民法令第5A(1)(a)条文，以及妨碍司法公正的罪名。

主控官表示，林鼎目前正为之前的罪名服刑，但要求他在服完相关的刑期后继续还押，不准保释。

主控官指出，商业事务局的调查仍在进行中，因此请求法官将案件展期六周。

法官批准申请，将案件展期至10月23日进行审前会议。

林鼎因在无律师执照的情况下执业，被判坐牢三个月又一周。他原本应在7月20日报到服刑，但他以个人事务和健康理由申请延后，获上诉庭批准，延至8月3日到国家法院报到。

不过，林鼎当天并未出现在国家法院，法庭随后向他发出逮捕令。林鼎于8月6日，在新山被马来西亚皇家警察逮捕，并于8月11日遣返新加坡。

林鼎当律师超过30年。他同时参与政治活动，目前是人民之声党秘书长，也是人民联盟的秘书长。人民联盟在2023年由人民之声党、革新党、人民力量党及民主进步党宣布组成，但目前成员仅剩人民之声党和民主进步党。

任何人妨碍司法公正若罪成，将可被判处长达七年监禁，或罚款，或两者兼施。