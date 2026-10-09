造成60名立化小学学生出现肠胃炎症状，中央厨房供应商Gourmetz承认未妥善管理食材、在肮脏不卫生的环境下准备食物等三项罪名，被判罚款1万3000元。

2026年1月14日，立化小学60名学生吃了午餐后出现肠胃炎症状，Gourmetz私人有限公司是三家供应商之一。

Gourmetz当时为布兰雅坡（Blangah Rise）小学、圣婴女校（客洛）、拉丁马士小学、立化小学和位于约克山（York Hill）的欧南中学提供餐食。

Gourmetz早前被新加坡食品局控上法庭，面对六项控状。控状指公司于2026年1月在企业路1号的中央厨房犯下一连串卫生、食品安全和标签违规行为，包括售卖细菌超标的即食餐、储存条件不卫生，以及虚报餐食准备时间。

Gourmetz通过代表在星期五（10月9日）承认其中三项罪名，余项交由法官下判时一并考虑。

案情显示，立化小学发生肠胃炎事件后，当局于1月16日派员检查公司的中央厨房。执法人员在中央厨房内发现多处卫生问题，包括酱汁放在肮脏、有污渍的保温桶里，腌制鸡肉放在肮脏的推车上，海鲜冷藏架积垢，冷藏室门封条损坏，蔬菜冷藏室天花板布满黑斑。

执法人员当场要求公司作出改善，并于1月28日进行复查。

然而，执法人员复查时发现，Gourmetz有一批准备当天售出的便当套餐，餐盒上注明上午8时30分前备妥，但食物早在清晨约6时48分就已打包备妥。

食品局主控官指出，Gourmetz这么做会造成食品安全隐患，也违背标签的用意，即通知食用者食物可在四小时内安全食用。

此外，执法人员在复查当天也发现两盘冷冻糕点未盖好，放在储存生肉的冷冻柜里。

庭上揭露，这并非Gourmetz首次违反食品安全条例，公司曾于2025年9月被判罚款8000元。

主控官促请法官考虑到Gourmetz有前科，而且造成集体肠胃炎事件，判处公司罚款1万3000元。

Gourmetz的代表求情时表示无话可说。

法官同意控方立场，判Gourmetz罚款1万3000元。