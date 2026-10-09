一名外籍女佣疑似在擦拭窗户时，不慎从二楼单位坠落受伤，目前伤势不明。

这起事件发生于星期四（10月8日）早上约10时30分，地点是盛港河谷通道（Rivervale Drive）第121A座组屋。

网上流传的照片显示，一名女子躺在担架上，两名警员和约三名民防部队人员在旁查看她的情况。

根据贴文内容，这名外籍女佣疑似在擦拭窗户时，不慎从单位坠落。

新加坡民防部队答复《联合早报》询问时证实，当局将一人送往邱德拔医院。

《联合早报》正在向人力部了解更多详情。

根据《雇佣外籍劳工法令》，外籍女佣的雇主须提供安全的工作环境。违反相关规定的雇主，可被罚款最高1万元，或坐牢最长一年，或两者兼施；雇主也可能被禁止聘用外籍女佣。

根据早前报道，一名外籍女佣于今年5月14日，站在杨厝港曲水伦庭（Lentor Modern）私人公寓第24层的一个住宅单位的窗沿上擦窗。当时，她站在公寓高楼的狭窄窗沿，手持长柄刮水器在清洗玻璃窗，令目击居民捏一把冷汗。

人力部规定，外籍女佣初到新加坡时，必须参加强制性的“适应本地生活课程”。课程内容涵盖本地工作环境、安全意识和工作守则等。

当局也会向每个外籍女佣分发长柄刮水器，方便她们清洁窗户或天花板等较高位置时，无须频繁攀爬，以降低跌倒受伤的风险。

当雇主确认聘用女佣后，雇主、女佣和中介三方必须签署一份安全协议。根据协议内容，雇主须申明是否需要女佣擦拭窗户外侧。若勾选“需要”，雇主须注明窗户的位置。

若窗户不面向公共走廊，或不处在建筑底层，雇主还须进一步说明窗户是否有加装安全防护网，以及女佣工作时是否会有人在一旁监督。

受雇女佣也须在协议中勾选相应的选项，以确认自己了解雇主对擦拭窗户外侧的工作需求。中介则须签字确认，表示已清楚向女佣说明她们的工作范围。