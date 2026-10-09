多家公司的六名经理和董事因涉嫌在工程合同中贪污及洗钱，星期五（10月9日）被控上法庭。

六名被告是吴良文（48岁）、林如华（57岁）、陈爱薇（48岁）、吴素芬（54岁）、扎法尔（53岁）和维韦克（45岁）。

贪污调查局星期五发布文告说，案发时，吴良文是Aalloy Engineering私人有限公司业务发展经理，林如华是横河电机国际私人有限公司（Yokogawa Electric International，简称YEI）采购经理。陈爱薇是Xie Soon Systems Fabricators私人有限公司董事，吴素芬是Solvsit Consultancy独资经营者。扎法尔和维韦克分别在YEI担任技术主管和项目管理主管，并参与横河欧洲解决方案公司的Arctic LNG 2项目。

吴良文被控15项行贿罪名，指他涉嫌在2018年3月至2022年1月间，向林如华、扎法尔、维韦克及另一人行贿超过39万4000新元和23万7000美元（约30万3000新元），以推进Aalloy与YEI和横河欧洲的商业利益。

陈爱薇面对五项行贿罪名，指她涉嫌在2020年1月至12月间，向林如华行贿1万6800新元，以协助Xie Soon争取与YEI的业务。

吴良文和陈爱薇也涉嫌在2020年12月至2022年1月，在多个场合串谋贿赂扎法尔和林如华。

吴良文也涉嫌在2021年4月至2022年1月，向林如华和吴素芬行贿15万3600新元。

林如华面对六项受贿罪名以及四项共谋转移贪污所得的罪名。除了涉嫌收受贿赂以外，他也涉嫌在2021年4月至2022年1月间与吴素芬串谋转移赃款。吴素芬被控一项收受贿赂的罪名以及四项共谋转移贪污所得的罪名。

维韦克面对三项受贿罪名，以及10项转移及使用贪污所得的罪名。他涉嫌将赃款转入自己及妻子的银行户头、支付保费，以及购买加密货币、外币、商品和股票。

根据我国法律，任何贪污罪成者可被判最高罚款10万新元、坐牢最长五年，或两者兼施。任何人转移或使用赃款若罪成，最高刑罚是10年监禁，或者50万元的罚款，或者两者兼施。（人名译音）