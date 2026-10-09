养女弑父争产案，养父姐姐入禀法庭，要求剥夺养女继承权，引发关注。受访律师看法不一，有者指合法收养的子女与亲生子女有同等继承权，也有者指养女可能因“丧失继承权原则”，或无法继承。

曾因遗产问题多次起争执，陈秋燕（35岁，译音）于2022年11月3日在盛港住家砍死67岁养父陈亚邦（译音），误杀罪成，被判监禁18年。

《新明日报》星期四（10月8日）报道，死者二姐陈亚和与其他姐妹合资约3万元聘请律师，入禀法庭追讨弟弟遗产，并申请禁止陈秋燕继承包括盛港组屋在内的所有财产。

“她都杀死我弟弟了，我们为什么还要把东西给她？”

养女杀死养父后，是否仍有权继承遗产？受访律师对此有不同看法。

正气律师事务所创办人萧锦耀接受《新明日报》访问时说，只要可以证明陈秋燕是法律上认证的“养女”，那么她可享有的权利与“亲生女儿”一样。

“犯人本来就有继承权，还是可以继承父母留下的遗产。”

不过，维德律师事务所合伙人谢勇光律师有不同看法，他指法律上有所谓的“不当得利丧失继承权原则”（forfeiture rule），一般禁止非法杀害他人的人从受害者的遗产中获益。

“按照具体事实，这项原则有可能适用于本案。”

他也指出，目前看来，新加坡尚未有公开报道的案件援引这项规则，但由于这项规则源自英国普通法，因此也可能在本地适用。

Regal Law律师事务所律师金智华也认为，鉴于陈秋燕杀害了养父，她不得从自己的犯罪行为中获利。

他指如果法院认定她因杀死养父而丧失继承权，分配遗产时，就会把她当作已在养父之前去世，跳过她，由其他依法有权继承的人继承。

“如果死者立有遗嘱，遗产将由其他受益人继承。如果死者没有立遗嘱，且又没有其他受益人，遗产将归国家所有。”

完整报道，请翻阅2026年10月9日的《新明日报》。