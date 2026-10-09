贴纸竟无效？男子申诉，买两瓶饮料，瓶上贴纸印有押金标志，也付了押金，归还时方知机器无法识别，取不回押金。

张先生（49岁，销售员）9月29日下午3时10分左右，到宏茂桥10道第407座组屋的一间杂货店买了两瓶红牛饮料。

据他提供的照片，两瓶饮料的瓶身并未印有饮料瓶罐退费制（BCRS）的1角押金标志，瓶身上贴着一张贴纸，注明配料、产地、重量等信息，贴纸上有1角押金标志，但没有可扫描的条码。

张先生说，当他发现没有条码时，就回到杂货店询问店员。

“我问他，你确定这是BCRS（可回收的瓶子）？他就说你不知道怎么看那个回收（recycle）标志吗。我不想和他吵架，就让他给我单据。”

单据上显示饮料收取了2角押金。（受访者提供）

张先生随后尝试归还瓶罐，却发现机器无法识别，最终也无法取回2角钱。

“经历过这次事件，我只会买标志印在罐子上的，不会买这种带贴纸的。因为真的太乱了，很难检查。”

张先生也在脸书社群公开这段经历，希望提醒其他人，在购买饮料时应仔细检查，确认容器是否符合退还押金的资格，并保留收据。

“虽然每瓶只有1角，但若许多消费者遇到类似情况，累积起来的金额也不少。”

贴文发布不到一天，就在脸书迅速累积了400多则评论。许多网民说，进口的饮料瓶若有贴纸，一般也会附带新的条码，若贴纸不符合退费标准，就应该拿回店家，要求他们归还押金。

BCRS：饮料未注册已要求生产商纠正

负责饮料瓶罐退费制的非营利机构BCRS受询时指出，照片中的饮料并没有向BCRS注册，瓶身上的贴纸也未经批准，因此不符合退还押金的资格。

发言人说，BCRS允许已注册的饮料使用经批准的押金标志贴纸，这类贴纸会印有已向BCRS注册的条码、押金标志以及二维码（2D Matrix Code）。

贴纸必须由BCRS指定的供应商提供，并符合押金标志及条码要求，退费机才能识别。如果饮料瓶上没有所需的押金标志，或条码没向BCRS注册，退费机就不接受。

针对这次事件，BCRS说，已经联系有关生产商，要求采取纠正措施，包括召回这批未注册的饮料。BCRS也提醒消费者，如果遇到饮料瓶罐没有被压扁、贴有押金标志且条码完整，却仍被退费机拒绝，可将产品、条码和购买地点的清晰照片，电邮至hi@returnright.sg，让工作人员协助核实。