被指趁七旬商人病重卷走逾170万元，女助理打赢官司。高庭法官接受女助理与商人相恋10年，商人因感激女助理不离不弃地照顾他，因而决定赠予巨款，让她在自己离世后生活无忧。

菲立·惹耶勒南法官在9月30日发表口头裁决时指出，至少六名证人的证词支持中国籍女助理孙贝贝的说法，包括商人周炎松生前的友人。其中一名友人供证说，周炎松得知自己只剩约半年寿命后，曾透露担心孙贝贝在新加坡无依无靠，因此打算送钱给她；房地产经纪也证实，周炎松同意出资140万元，让孙贝贝在新加坡置业。

法官认为，周炎松生前选择以赠予的方式，而非通过遗嘱为孙贝贝提供经济保障，是为了避免引起妻女不满。他担心女儿身为他的遗嘱执行人，可能会让事情变得复杂，并且会在接管海鲜公司后解雇孙贝贝，导致后者失去工作和公司所提供的住所。事实上，周炎松去世后，这些担忧确实成真。

《联合早报》日前报道，经营海鲜批发公司长青海产（Evergreen Seafood）的周炎松在2024年9月病逝，死时73岁。死者的女儿周文凤（42岁）以父亲遗产执行人的身份入禀高庭，起诉孙贝贝（39岁）违反身为周炎松助理的受托责任，向她追讨171万1000元。这起民事诉讼2026年8月和9月在高庭审理，代表诉辩双方的分别是律师事务所Nine Yards Chambers和金大律师馆（Kim & Co）。

已故商人周炎松生前经营一家名为长青海产（Evergreen Seafood）的公司，公司营运至今超过20年。（档案照片）

审讯揭露，孙贝贝于2012年从中国青岛来到新加坡，在一家女佣介绍所工作，周炎松当时在物色女佣，因此结识孙贝贝。隔年，孙贝贝开始到海鲜批发公司做兼职工，不久后转为全职员工，协助营销与行政等工作。孙贝贝很快成为周炎松的亲信，两人经常形影不离。

周炎松在2022年12月被诊断患有第四期结肠癌，接下来一年多病情持续恶化，到了2024年5月，癌细胞扩散到胰脏和肺部，预期寿命少于六个月。周炎松当时非常虚弱，勉强能说话但无法写字，也难以自己走动。他于2024年8月在伊丽莎白医院留医，直至过世。

诉方指孙贝贝在周炎松病重期间代他保管手机、钱包及两张提款卡，但她辜负周炎松与家人的信任，于2024年6月至9月间，利用银行本票及预先签署的空白支票，从周炎松的两个银行户头提走162万5000元。此外，孙贝贝也被指几乎天天到医院对面的百利宫商场提款，每次提取接近或达到每日顶限的金额，不到一个月内提走8万6000元。

不过，孙贝贝反称自己是周炎松的女友，与对方谈了10年恋爱，周炎松希望孙贝贝在他离世后“不用为钱发愁”，因此自愿出钱让孙贝贝在新加坡购置房地产。

法官：因感激孙贝贝照顾而赠予金钱 属合情合理

法官考虑所有证据后，接受孙贝贝的说辞，即她与周炎松是恋人关系，在一起约10年；其间孙贝贝无微不至地照顾周炎松，包括在他病重时不离不弃，这些便是周炎松想要赠予金钱给孙贝贝的理由。

证据显示，周炎松病重期间曾告诉一名朋友，他担心自己一旦逝世，女儿接管公司后会解雇孙贝贝，导致她失去工作和住所，因此他希望送钱给孙贝贝，同时为她买房子。另一名朋友于是帮忙载送孙贝贝四处看房，并建议孙贝贝考虑地段比较好的房地产，因为她有“大老板”的支持。房地产经纪也供称，周炎松曾说会掏出140万元，协助孙贝贝置产。

至于孙贝贝在周炎松住院期间使用后者的银行卡提款，法官认为，孙贝贝是在周炎松的指示下这么做，部分提款是周炎松要赠送给一些朋友的现金，而这些朋友的证词也与孙贝贝的说法吻合。

法官也指出，周炎松生前已为妻子和女儿作出充分的遗产分配安排，他因感激孙贝贝对他的照顾而想要赠予她金钱，这也是合情合理。同时，周炎松逝世前具备正常的心智能力，没有证据显示他是因为受孙贝贝的不当影响，才决定给予她赠款。法官为此驳回诉方对孙贝贝的所有指控。