已10多年没人帮他庆生，淡马锡理工学院食堂员工Uncle Heng像平常一样工作时，一转头，迎来的不是日常招呼，而是一首为他而唱的生日歌。一名女学生特地准备生日蛋糕为他庆生，令他感动不已。

17岁的淡马锡理工学院学生克洛伊（Chloe Lee，译音）星期一（10月5日）在社媒上传视频，记录她为称作“Uncle Heng”的食堂员工庆生的温馨一幕。

视频中，她手捧一个插着蜡烛的迷你水果蛋糕，悄悄地走到Uncle Heng身后，喊了两声寿星的名字，等他转过头，她随即清唱起生日歌。Uncle Heng先是一愣，之后露出欣喜笑容。

歌声也吸引了坐在食堂另一端的一桌学生。他们跟着加入合唱，为Uncle Heng送上生日祝福。过程中，他不断向克洛伊道谢，感动得眼角泛泪，一度说不出话来。

他过后与克洛伊分享，自己已有10多年没有庆祝生日。“以前在教会就有庆祝，但已有10多年没人帮我庆生。”

克洛伊在视频最后写道，感谢Uncle Heng总是能为大家带来笑容，并呼吁公众多关注学校里的非教职人员。她也说，每个人的生日都值得被庆祝。

没有盛大派对，只有一块迷你蛋糕、一首生日歌，和一群临时加入合唱的学生。但对Uncle Heng来说，这份惊喜让他被看见、被记得——原来，那个每天在食堂为大家带来笑容的人，也有人想为他带来笑容。

《联合早报》正在向克洛伊和淡马锡理工学院了解更多详情。