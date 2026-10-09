东海岸公园码头五艘船起火连环烧，滚滚浓烟窜高空，损失料超过10万元。

这起事件发生于星期四（10月8日）下午3时20分许，地点是东海岸公园码头。

根据《新明日报》热心读者提供的视频，现场火势猛烈，滚滚黑烟直冲天际，背景传出警笛声，情势紧张。

消防员频繁进出，也不断在浇湿现场。（曾美玲摄）

记者赶到时，现场可见至少七辆消防车和一辆警车，警方与民防部队大范围封锁相关区域。据观察，区域内围起栏杆，码头停放着约30艘船只，消防员不断进出现场，进行浇湿工作。

附近有不少民众驻足围观。住在对面公寓的林女士（45岁）指出，从家里望出去，能看见浓烟，所以特地下来查看。“我看到很多辆消防车，感觉很严重。”

数名渔夫船主到场查看情况。（曾美玲摄）

另有六名船主到场了解情况，其中一人是渔民沈先生（66岁）。他受访时说，受影响的都是渔船，当时他刚好出海回来，从远处就看见岸上失火，连忙报警。

“我坐朋友的船出海，自己的船则停在岸上，火势烧到我旁边的船，没有波及到我的船。”

沈先生说，大部分渔船都是二手船，但一艘也不便宜，要价两三万元。“这次大火烧掉五六艘船，损失估计超过10万元。”

另一名渔民吴先生指出，同行通知，他才赶过来查看。

“我们的船一直停在这个码头，超过11年了，此前都没事，不知为何会突然起火。听说火势蛮大，不到10分钟就陷入一片火海了。”

他星期五（9日）早上告诉《新明日报》，他的船只受影响不大，只是船头遭熏黑和船上的渔网被烧毁。

民防部队证实，火患涉及多艘船只及其他物品，消防员用两支水枪将火扑灭。灭火行动结束后，一名消防员感到不适，作为预防措施，他被送往新加坡中央医院。起火原因仍在调查中。

周围有不少杂物

据观察，事发地点附近放置了不少杂物，其中包括雨棚、脚踏车和纸箱等。周围有数棵树木，干树叶散落一地。

沈先生指，除了停放船只，渔民会在事发地点晒渔网和存放出海用具等。

渔民林先生（70岁）则说，附近一带枝繁叶茂，经常掉落大量枯叶。“我们尝试清理，但不久后又满地落叶。而最近天气热，我会担心火患重演，希望当局能设法解决。”

完整报道，请翻阅2026年10月9日的《新明日报》。