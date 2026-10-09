三名男子在达曼裕廊咖啡店大打出手，惊动警方到场。

这起事件发生于星期四（10月8日）傍晚6时35分，地点位于达曼裕廊永升路第101座的咖啡店。

读者郭先生（57岁，摄影师）通知《新明日报》，当时他在吃饭，突然看到咖啡店里出现一阵骚动。他指看到两名男子在吃饭及喝酒，另一名年纪较大的阿叔不知何故跟那两名男子吵了起来。

“由于我离他们有点远，所以听不到他们吵架的内容。”

他们随后打起来，郭先生见状立刻报警并呼叫救护车。

争执过程中，阿叔被推倒在地。郭先生指当时还看到地上有一些血迹，估计阿叔受伤了。“我立刻上前扶他起来，接着两名男子就走掉了。”

他说，阿叔过后坐在一张椅子上，花了约10分钟才缓过神来，接着起身晃悠悠地离开了。

据《新明日报》了解，三人在警方抵达前都已离开现场，警方相信在找人。

记者星期四晚上走访时涉案人已离开，据观察在咖啡店喝酒的人挺多，但没有大声喧哗或吵架声。

不愿具名的啤酒小姐透露，她来上班时的确有看到警察在场。“具体情况我不知道，警察也是到处问人，当时涉打架的三人都离开了。”

新加坡民防部队受询时说，当时接获救助通报，抵达发现现场无需援助。