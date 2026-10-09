女健身教练在三个月内，先后12次前往同一家昇菘超市分店偷窃，结果被超市安装的人脸辨识系统认出，在重返这家超市时触发警报，主管报警抓人。

被告梁淑婉（45岁，译音）承认一项偷窃控状，被判处入狱一周。

控方在庭上指出，被告在2025年5月27日至8月12日期间，曾12次前往新明道的昇菘超市分店偷窃肉类产品和饮料。

每一次，她都会带着购物篮前往自助结账机，并扫描其中的一部分商品。她没有扫描剩余的杂货。

被告在为已扫描的商品付款后，便带着这些商品以及偷来的物品离开超市。

超市的电眼拍下她的偷窃行为。在同年9月29日进行盘点时，副主管发现部分商品账实不符。

他调阅电眼监控画面，并在同年10月1日被告重返超市时接到警报。他随即报警，警员赶到后逮捕被告。

调查揭露，被告前后从超市偷走价值近90元的杂货。

代表律师在庭上说，被告被诊断患有抑郁障碍，并强调她已做出全额赔偿。

据早前报道，由于商店偷窃案逐年增多，昇菘超市于2024年4月引进具人脸辨识功能的电眼，并陆续在全国分店安装。这套系统会识别嫌疑人，一旦嫌疑人再次入店，系统会立即向员工发出警报。