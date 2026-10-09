去年到新加坡赌场赌博的本地人较前年减少3.2%，连续三年下降。此外，赌场相关犯罪率维持在低水平，显示各项防范机制有效。

根据新加坡赌博管制局（Gambling Regulatory Authority，简称GRA）发布的最新年度报告，去年到本地两家综合度假胜地赌场的新加坡公民与永久居民人数进一步减少，较前一年少3.2%，这也是自冠病疫情后本地居民赌场访客人数连续三年下降。

数据显示，去年约有9万1000名本地成年公民和永久居民前往本地赌场，较前年的约9万4000人少。这一数字占新加坡成年总人口的2.7%，略低于前年的2.8%。

根据博彩行业媒体iGamingToday的报道，疫情后本地居民访客曾在2022年达到10万4000人，但随后在2023年至2025年连续三年下降。

在入场税方面，每年续签或缴付赌场年度入场税的人数维持在6700人左右，与2024年保持平稳。

为了减少赌博带来的社会影响，政府在2019年4月将本地居民的24小时赌场入场税从原本的100元调高至150元，年度入场税也从2000元增至3000元。

赌博管制局主席云维德在报告中指出，本地赌场相关犯罪率依然保持在低水平，显示新加坡各项防范机制持续有效。当局透过严谨监管与各利益相关方的紧密合作，在维护公众利益与维持良好监管环境之间取得平衡。

此外，在牌照更新与合规监管方面，赌博管制局去年对滨海湾金沙进行严格评估，其后金沙获准续签三年的赌场牌照。

局长陈兴新在献词中指出，当局将继续秉持坚决、公正且高效的标准监管本地博彩活动，确保营运商严格遵守各项法定和防范洗黑钱等合规要求。

三家博彩机构违规遭罚款

在执法行动方面，赌博管制局在过去一年对三家违规的博彩机构开出罚单。

首先，滨海湾金沙私人有限公司因未能事先获得当局批准，便开展或提供赌场促销活动，违反《2010年赌场管制（广告）条例》，被罚款10万元。

圣淘沙名胜世界私人有限公司因未按当局批准内容开展赌场促销，同样违反这项广告条例，被罚款7万5000元。

此外，新加坡博彩公司（Singapore Pools）因未能切实核实一名客户已列入自愿禁赌状态而让他下注，违反《2022年管制博彩法令》的执照条件，被罚款10万元。

赌博管制局在报告中提及，正积极推进“人工智能总体规划”，计划在日常监管与机构运营中，更广泛地应用前沿数码技术与人工智能工具。当局不仅在内部引入能够协助官员查阅财经法规的智能聊天机器人，还利用AI工具自动筛选和标记审计日志中的异常行为。有了这些智能技术，监管机构未来也能使用数据，进一步提升监管效率，更精准地应对博彩业的挑战。