5星好评不能照单全收？

网络上充斥着“给5星送小菜”，甚至花钱买好评的现象。那些看似完美的5.0高分，背后很可能是人为操纵的假象。面对商家的利益诱惑，消费者该如何练就火眼金睛识破假评论？而为了微小利益写下不实好评，是否会在不经意间让我们沦为虚假宣传的帮凶？

手机判官只是“以暴制暴”？

在街头遇到纠纷或形迹可疑的人，许多人的第一反应是举起手机拍下过程并放上网“公审”。然而，这种自以为伸张正义的做法，不仅可能误伤无辜路人，还可能让你触犯《防止骚扰法令》（Protection from Harassment Act）而惹祸上身。面对突发状况，怎样的处理方式才是理智且合法的？

特朗普是不是又在“滥用公款”了？

美国黄金时段赛事期间，播出一支由政府出资、特朗普亲自出镜的广告。由于这笔上千万美元的费用涉及挪用边防与缉毒专款，引发跨党派强烈反弹，批评者指责此举滥用纳税人资金。这场公私不分的资金风波将对特朗普带来怎样的政治冲击？