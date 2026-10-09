原本只是想参加乐龄旅游团，没想到竟掉入诈骗陷阱。63岁妇女在脸书看到乐龄活动广告后，主动联系一名自称活动中心职员的男子，对方不仅热情介绍活动，还耐心指导她下载手机应用。岂料，妇女的银行户头随后遭人入侵，4000元不翼而飞。

妇女的孩子通过Instagram账号“home.swee.home”讲述母亲的遭遇，并接受《联合早报》访问，希望提醒公众提防这类诈骗手法。

发帖人说，母亲平时活跃于脸书，也对社区乐龄活动感兴趣。由于听说过活跃乐龄中心，她在9月16日看到相关广告后，便主动联系对方，想了解中心举办的活动，尤其是年长者海外旅游团。

一名自称艾伦的男子随后与妇女通话约半小时。对方态度亲切，不断称赞她聪明、容易沟通，还夸她能很好地按照指示操作。

“他说话听起来像新加坡人，所以母亲完全没有怀疑。”

艾伦随后建议妇女下载手机应用，以便日后查看活动资讯，并通过WhatsApp发送一个安卓软件包（又称APK）。

妇女于9月17日按照指示下载，首次尝试失败后，艾伦还“耐心”指导她重试，第二次终于成功。

发帖人说，母亲虽然没有输入任何银行资料，但过程中曾收到电邮发送的一次性密码，并按照指示输入。她当时没有察觉异样。

由于自己全程没有输入过银行资料，受害者起初在发现无法用银行卡付款时，没有怀疑自己被骗。（受访者提供）

直到9月19日傍晚，妇女外出买晚餐时，才发现提款卡无法付款。她以为是商店刷卡机故障，换一家店尝试，结果还是遭拒，就连星展银行网上银行的户头也无法登录。

妇女向家人提起此事时，还半开玩笑地说：“该不会是银行户头被人入侵了吧？”

家人为了安全起见，决定先致电银行查询，结果发现户头当天竟出现四笔未经授权的PayNow转账，合计4000元。

妇女顿时慌了，不断追问银行职员钱去了哪里，以及是否还有机会追回。

据家属转述，银行告知，妇女的网上银行户头早在9月17日就已绑定另一部手机。骗子于19日分四次转走4000元，准备进行第五笔900多元的转账时，触发银行反诈骗机制，交易遭拒，后续转账也被冻结。

银行其实曾尝试致电妇女核实交易，但因对方要求验证银行资料，她误以为遇上骗子，直接挂断电话。

妇女已于9月19日报警，至今尚未收到进一步消息。

发帖人说，母亲仍为此难过，但庆幸银行及时阻止骗子转走全部积蓄。不过，银行户头至今仍被冻结，无法使用网上银行和PayNow，手机也须恢复出厂设置，令生活大受影响。

“母亲平时很警惕诈骗电话，也不会乱点可疑链接，没想到骗子如今会利用假广告，让受害者主动找上门。”

发帖人也希望年轻一代主动提醒父母和家中长辈，提防日益复杂的诈骗手法，避免重蹈覆辙。