我国接下来24小时的空气质量可能进一步转差，24小时空气污染指数（PSI）预计升至非常不健康水平的较低范围，意味着指数可能突破200。

随着印度尼西亚烟霾持续飘向我国，全岛星期五（10月9日）的空气质量未见好转，截至傍晚6时，本地五个地区的PSI介于135（北部）至192（中部）。

国家环境局星期五发文告指出，印尼苏门答腊南部和中部的中度至浓密烟霾正飘向新加坡，加里曼丹部分地区也出现烟霾。

虽然新加坡及周边部分地区预计在周末迎来阵雨，但苏门答腊南部和加里曼丹部分地区仍将持续干燥。在东南风或西南风的影响下，烟霾可能继续飘向我国。

截至傍晚6时，全岛一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米68微克至123微克，属于偏高水平。其中，中部最高，达123微克，其次是东部114微克、西部110微克、北部80微克，以及南部68微克。

安排未来几小时的户外活动时，应参考一小时PM2.5浓度；规划隔天的户外活动，则应参考24小时PSI预测及相关健康建议。

公众可通过烟霾网站、环境局网站、气象署网站或myENV应用，获取实时空气质量信息。