坐落在武吉巴督的阿尔劳哈（Ar-Raudhah）回教堂迎来启用逾30年来的首次大规模翻新，将为现有露天庭院加盖顶棚、改善无障碍通行设施，并翻新课室、厕所等空间。

耗资940万元的工程预计2028年底完成，届时可容纳的礼拜人数将从3500人增至4000人。

新加坡回教理事会星期五（10月9日）发文告说，工程已于今年7月在回教堂提升计划第三阶段下启动，分两期进行。其他改善项目包括翻新行政办公室，以及提升视听和保安系统。

主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈当天走访回教堂，了解工程进展。

他受访时说，回教堂的角色多年来不断拓展，也须继续顺应社群需求与时俱进。如今，回教堂除了提供礼拜空间，也让人们通过课程学习知识、参与活动，并通过不同项目凝聚社群。

“改进回教堂的空间、设施和提升能力，有助于回教堂更好地发挥这些作用。”

工程期间，回教堂部分开放，继续举行每日礼拜及两场星期五聚礼，但星期五聚礼不设女性礼拜空间。

阿尔劳哈回教堂于1993年建成，是我国回教堂兴建计划下建成的第15座回教堂。这座位于武吉巴督东2道的回教堂除了服务武吉巴督居民，也有不少来自蔡厝港和裕廊东的信众。

扎吉哈指出，回教堂现已面临空间限制，随着工程进入下一阶段，空间可能进一步受限。回教理事会和有关当局正探讨提供临时空间的可能性，有关详情日后公布。

扎吉哈吁请信众体谅施工带来的不便，并从长远角度看待翻新，因为工程将带来更多空间和更好的设施。

回教堂执行主席祖莱米（Zuraimi Abdul Basheer）受访时说，翻新后的回教堂将改善年长者和行动不便者的通行便利，堂内将增设斜坡道，厕所也会翻新。

回教堂也以取得建设局绿色建筑标志超低能耗认证为目标。扎吉哈指出，这体现回教社群对环境的关怀，预计也能通过降低能源消耗，减少回教堂的长期营运开支。

项目目前仍须筹集230万元。祖莱米说，回教堂正加大筹款力度，通过举办活动及接触社群争取支持。筹款渠道包括宗教讲座、慈善活动，以及全岛回教堂的捐款箱。