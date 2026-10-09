从下星期四（10月15日）起，电单车骑士和后座乘客从兀兰关卡离境时，可使用指定汽车通道，通过人脸识别技术自动通关。根据试验结果，每辆电单车的通关时间预计可缩短约两秒。

移民与关卡局星期五（9日）在脸书发文宣布这项新措施，并发布示范视频，向公众介绍自动通关的操作流程。

电单车骑士和后座乘客进入指定通道前，须先掀起安全头盔的面罩，并摘下墨镜和口罩，以便系统识别面部特征。（取自移民与关卡局脸书）

当局指出，开放指定汽车通道让电单车骑士使用自动通关系统，将有助提高关卡的通关能力和效率。这是因为采用自动通关系统后，无须在每条车道安排一名移民局人员驻守，让当局能够同时开放更多通道。

根据当局早前进行的试验，电单车使用自动通关系统所需的时间，比人工通关车道缩短约一成，相当于每辆电单车可节省约两秒。有关措施预计能在高峰时段，让更多电单车骑士迅速通关。

新系统采用人脸识别技术核实旅客身份，让通关过程以无接触的方式进行，也更加便捷、安全。

所有新加坡居民、长期准证持有者，以及入境过新加坡的外国访客，都可使用这项人脸识别服务。

根据移民局发布的示范视频，电单车骑士和后座乘客进入指定通道前，须先掀起安全头盔的面罩，并摘下墨镜和口罩，以便系统识别面部特征。

使用外国注册电单车的骑士，则须先插入车辆的自动通行卡（Autopass）。

接着，骑士可扫描通过MyICA手机应用生成的二维码，或使用护照进行身份验证。

完成扫描后，骑士和后座乘客只须望向通关设备的屏幕，系统便会拍摄脸部影像，进行身份核实。

示范视频显示，系统能够同时捕捉骑士和后座乘客两人的脸部影像，无须分别进行人脸扫描。

一旦系统成功核实身份，骑士便可驶离通道，完成出境手续。