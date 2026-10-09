政府已为有需要的民众准备N95口罩，一旦24小时空气污染指数突破200，人民协会基层组织就会向符合条件的新加坡公民派发口罩。公众可到指定地点领取，每人两片。

国家环境局星期五（10月9日）代表跨部门烟霾行动小组发联合文告说，目前零售商和政府的N95口罩库存充足，当局也会与零售商密切合作，确保市场供应足以应付公众需求。

文告说，政府已预留一批N95口罩，供较容易受烟霾影响，或不容易自行取得口罩的公民领取。一旦24小时空气污染指数（PSI）突破200，人协基层组织就会开始派发口罩，指定公共交通枢纽和社会服务中心也将设置口罩自助领取机，供符合条件者领取。

符合条件的公民，包括建国一代和立国一代、社保援助计划（CHAS）橙卡和蓝卡持有人、医药费豁免卡（Medical Fee Exemption Card）持有人，以及社区关怀计划（ComCare）受惠者。

此外，孕妇、7岁至16岁的儿童，以及患有哮喘等疾病的公民，也可到人协指定场所领取口罩。符合条件者还可请亲友凭自己的身份证代领。具体地点待措施落实后公布。

政府已召集由28个部门和机构组成的跨部门烟霾行动小组，协调和落实下一阶段的烟霾应对措施，涵盖学前教育中心、学校、工作场所及其他公共设施。