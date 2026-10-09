经过翻新，新加坡国家博物馆常设展厅“新加坡历史展厅”星期六（10月10日）起重新开放。这也标志着国家博物馆完成了为期三年的修复工程。

其他常设展厅明年初完成翻新

与此同时，博物馆其余常设展厅的分阶段翻新工作仍在进行中，预计于明年初全部完成。

新加坡历史展厅从去年11月起关闭翻新。翻新后的展厅共分为七个展区，公众可通过丰富的文物馆藏、互动体验装置，以时间顺序深入探索14世纪以来新加坡的历史，追溯国家的身份认同如何在七个世纪间逐渐形成，并思考在今天成为新加坡人意味着什么。

展厅分七展区 各处设语音留言站

展厅各处设置语音留言站，参观者可录下自己参观展览的心得和感想。

历史展厅以“流动的开端（1300—1800年代）”为起点，呈现以海洋为纽带的区域，参观者能看到展现新加坡深厚文化根源的文物、手稿和沉船中打捞的珍宝，还可以通过数码互动装置，探索“新加坡石”的历史。

从“殖民城市（1800—1930年代）”到“堡垒陷落（1930年代后期—40年代）”，公众可以通过地图、照片、个人物件等展品，呈现英殖民和日据时期对本地社会结构和人民日常生活的影响。

在“迈向新身份（1950—60年代）”展厅，公众将看到一架首次在此展出的三角钢琴，这是著名作曲家朱比赛（Zubir Said）的钢琴，他曾在这台钢琴上谱写多首曲子，其中就包括新加坡国歌《前进吧，新加坡》。

第五个展区“成为新加坡（1960—80年代）”追溯新加坡人在经济、住房与教育等领域经历重大政府改革的同时，如何建立新的生活。

公众在“作为新加坡人（1980—90年代）”展区将穿过一条以乌节路为灵感的通道，沿途设有街灯和招牌，呈现美食、时尚、电影、体育等领域如何塑造新加坡人的身份和文化认同。

从对全球产生影响的科技创新，到可持续发展与人道援助方面的努力，最后一个展区“放眼全球（2000年代至今）”，呈现新加坡人如何与世界互动，并鼓励参观者思考什么是归属感、自己在新加坡不断演变的故事中扮演着什么角色。

尚达曼总统星期五（9日）晚以主宾身份出席活动，并为展厅主持了揭幕仪式。

国家博物馆馆长曾美君说：“新加坡历史展厅重新开放，对我们而言是一个意义深远的里程碑。这是多年努力的成果，凝聚了社区各界的声音，也体现了我们始终坚信的一点：新加坡的故事属于每一位亲身经历过这段历史的人。”

她强调，国家博物馆是一座人民的博物馆，希望访客无论来自什么背景，无论是首次到访还是再次参观，都能在新加坡不断延续的故事中找到自己的位置。

配合历史展厅开放及博物馆成立139周年，博物馆将于10月10日至18日举办“日常的故事”庆祝活动，并推出以新加坡石为灵感设计的吉祥物Stoney。