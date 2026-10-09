受持续跨境烟霾影响，本地多所幼儿园、社服机构及慈善组织近日纷纷调整运作， 包括减少户外活动并改以室内项目代替，以保障儿童和年长者等易受影响群体的健康。

职总保健合作社（NTUC Health）受访时指出，基于安全考量，已取消原定星期五（10月9日）举办的“步行足球锦标赛”，改为室内活动。

职总保健活跃乐龄中心总监姚莉莉博士对赛事取消感到遗憾，但乐见年长者安全地在室内进行坐式运动、弹力带锻炼，并共进早餐。她说，机构计划重新安排这项赛事，以免长者的努力白费。

全岛24小时空气污染指数（PSI）从星期五凌晨2时起便进入不健康水平，并持续攀升，写下今年新高。

幼儿园加强防范 室内探险区替代户外锻炼

学前教育中心乐心儿（Skool4Kidz）指出，机构严格遵循幼儿培育署的指示和国家环境局的健康建议。旗下大部分幼儿园星期五减少户外游戏，所有户外活动改在室内进行，或安排在园内遮蔽处进行低强度、短时间的活动。

所有幼儿园也关闭窗户、开冷气和净化器，并将大肌肉锻炼等户外游戏移至室内。教师们也将活动室布置成小型“探险区”，通过室内障碍闯关、隧道爬行和跳跃游戏等，确保孩童继续安全运动。

乐心儿旗下大部分的幼儿园在星期五减少户外游戏，户外活动改为在室内进行，包括让小朋友在室内进行隧道爬行。（Skool4Kidz提供）

职总优儿学府幼乐园（My First Skool）总经理林慧芬说，中心正密切关注空气质量，已采取使用净化器及调整户外活动等措施，必要时会将活动移至室内，甚至暂停所有体能锻炼。

另外，太和观慈善机构发言人指出，机构已确保旗下所有中心备有充足且运作良好的空气净化器，并准备好口罩分发给年长者和有需要的服务对象，以减少接触烟霾相关的空气污染物。

人民行动党社区基金会（PCF）属下学前教育中心Sparkletots和Sparkle Care乐龄护理中心也已按官方指引采取烟霾防范措施，并会根据孩童和年长者的不同需求提供相应照顾。

人民协会则说，需要到冷气空间休息的居民，可在开放时间内前往邻近的民众俱乐部。若PSI进入“非常不健康”水平，所有民众俱乐部及指定居民联系网和居民委员会的冷气休息空间将启用。

本地星期五空气污染指数写下新高，中部地区通过肉眼可看出空气质量不佳。（李冠卫摄）

空气净化器销量增四倍 部分零售商现抢购潮

《联合早报》记者星期五走访金文泰、女皇镇和大巴窑。这三个中西部市镇不仅年长群体较为集中，也是当天PSI较高的地区。据观察，街上不少年长者都戴上口罩。

住在金文泰广场附近的李姓退休者（74岁）每天早上都会出门散步，并到咖啡店喝咖啡，在外逗留超过两个小时。他说：“这几天雾霾看起来比较严重，可是我还是跟平时一样要出门喝咖啡。家里的窗口也都要打开，开风扇通风。”

到金文泰第448座巴刹与熟食中心采购的司徒慧珍（79岁，退休者）则更为谨慎。她自冠病疫情期间就养成戴口罩的习惯，最近随着空气质量恶化，她出门前都会先查看污染指数，并调整出行时间。

她说：“今天雾霾问题很严重，但是不可以不出门买东西吃，过后我就赶回家去。”

中午12时，女皇镇玛格丽特路小贩中心人流稀疏，食客多为上班族。咖啡吐司摊位焦姓头手（36岁）说，过去一周顾客明显减少。“平时很多老人家，这一个礼拜大家都怕雾霾，比较少出门，顾客变少了。”

烟霾也带动了空气净化器的销量。大型电器和家具零售商阁室（COURTS）发言人受询时说，过去三四周，空气净化器的销量增至四倍，不同地区的销售额并无明显区别。不过，也有商家没有观察到这个现象。位于大巴窑183座组屋底层的大新电器负责人说，虽然雾霾情况加剧，但没有顾客前来购买空气净化机。