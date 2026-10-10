本地60岁及以上的年长者中，有49%每天平均花一到两个小时在数码设备上进行休闲活动；另有38%的年长者每天花三到五个小时。

数码发展及新闻部长杨莉明星期三（10月7日）书面答复义顺集选区议员李蕙莹和拉丁马士区议员杨益财有关政府是否收集年长者屏幕使用数据的询问时，透露上述调查结果。

她指出，数码发展及新闻部通过调查，收集年长者使用数码设备进行休闲活动的数据。她也说，不同年龄段的年长者在数码设备的使用习惯上，并没有显著差异。

数码发展及新闻部发言人受询时透露，上述调查结果源自2024年11月至2025年2月期间展开的“对数码化的看法调查”（Perceptions of Digitalisation Survey），共访问2008名15岁及以上的新加坡公民和永久居民。

调查显示，79%的年长者认为自己花在数码设备上的时间适中。略少于一半（45%）认为设备使用对他们的身心健康带来负面影响。在认为受到负面影响的年长者中，75%找到有效方法来管理自己的设备使用，其中最常提到的方法包括将时间投入到其他活动中，以及定时放下设备去休息。

杨莉明说，当局意识到，通过资讯通信媒体发展局的“数码技能益终身”（Digital Skills for Life）框架帮助年长者掌握日常生活所需数码技能的同时，保持整体身心健康十分重要。

她指出，资媒局旗下的新加坡数码转型办事处专门为年长者开设关于屏幕时间管理的课程，内容包括如何追踪自己的上网时长，以及如何设置每日屏幕时间限制。此外，资媒局的“数码益终身”（Digital for Life）网站也提供有关减少使用数码设备的相关资源。

70岁的退休者吴瑞成，一两年前开始频繁用手机，包括在YouTube看纪录片、追剧和刷脸书。据他估计，自己每天大概有两三个小时都在用手机。

他早上起床后会刷手机，看新闻、约朋友出来，回到家就看视频放松。有时看到有趣的内容也会和亲友分享。

至于是否担心使用数码设备会带来负面影响，他说：“我觉得没有那么严重。我自己一个人住，不看手机很无聊，看了反而比较放松。但我也老了，脑子没有年轻人转得快，很多手机的东西我都不会，要靠我的孙子来教我。”