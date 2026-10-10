活跃通勤工具，如电动个人代步工具和脚踏车，的确让不少人出行更方便。

但方便的另一面，是安全隐患始终挥之不去。

我国从2020年7月起规定，在本地销售及使用的个人代步工具，须获得UL2272或EN15194安全认证。相关措施实施后，活跃通勤工具引发的火患一度减少，但近年的数字显示，电池和改装问题仍不能掉以轻心。

2023年涉及活跃通勤工具的火患有55起，2024年增至67起，去年则有49起。新加坡民防部队之前透露，涉及火患的多台活跃通勤工具都经过改装，包括安装额外电池等。

政府在这样的背景下收紧管制。《陆路交通与相关事项（第二）法案》星期三（10月7日）在国会三读通过，预计明年第二季起生效。

届时，安装或使用与电动脚踏车和个人代步工具不兼容的电池，将属违法。商家也必须注明电池适用的设备型号、电压和容量等资料，违例者最高可面对2000元罚款或三个月监禁，重犯的刑罚更高。

电池兼容与否 公众如何知晓？

从监管角度看，这是把安全责任往前移：与其等到电池起火后追究，不如在使用之前把风险挡住。

问题是，当更多责任交到消费者手上，消费者有没有办法清楚知道，怎样才不违法？

“不能使用不兼容电池”听起来简单，但“兼容”是个技术概念，普通消费者未必知道不同型号电池的区别，更遑论电压、容量等规格。

国会辩论时，多名议员也提出类似疑问。有人建议推出统一认证标签或线上查询工具，让用户输入甚至扫描型号，就能知道电池与设备是否兼容。

这反映一个现实问题：教育公众不要违规，还得教会公众怎样判断自己有没有违规。

陆路交通管理局说，会公布获准的电动脚踏车型号及兼容电池资料，并在新条例生效前，为电动踏板车和电动行动辅助踏板车推出类似的“白名单”（whitelist）。

这是重要的一步，但白名单只是开始。

想象这个情境：一名消费者的电池坏了，把设备交给维修店更换。消费者不是电池专家，听了维修人员说一句：“这款可以用”，就付钱、装上电池，继续使用。几个月后，执法人员检查，却发现电池与设备并不兼容，消费者顿时面对触法的窘境。

这时，消费者要怎么证明自己当初购买电池时并不知道它是否兼容？执法人员又要怎么判断，他究竟是明知故犯，还是根本不知道自己违规？

当局应更清楚说明“怎样才算做对”

类似问题也可能出现在二手设备和海外网购。消费者买来的零件声称符合规格，但本地没有资料可以查询；又或者买了一辆二手电动脚踏车，却不知道前任车主是否改装过电池。

10月6日，一辆个人代步工具在义顺一个交通灯前的人行道起火。初步调查显示，火患涉及工具的电池。（读者提供）

这些问题，不是替违规者找借口，而是法律正式生效前必须回答的实际问题，因为处于灰色地带的状况，往往才是制度的真正考验。

除了告诉公众什么不能做，当局也应该更清楚说明“怎样才算做对”。例如，什么情况下会直接开罚，什么情况下会先予以警告？如果维修商在消费者不知情的情况下换上不兼容电池，责任如何划分？对于二手设备、海外购买的零件，又有什么判断标准？

如何说明规则这方面，恰巧也在活跃通勤这个领域里面找得到：当局设立行人专用道的经验便说明，规则要发挥作用，还得先转化为公众看得见、看得懂的指引。

当然，电池兼容性比辨认路面标志复杂得多。因此，新法正式实施前，除了公布白名单，当局不妨考虑提供简单的查询工具、清楚的认证标识，并针对维修、二手买卖和网购等常见情况提供具体说明，甚至制定一个“懒人包”，将重要信息浓缩整理成要点，例如兼容的定义是什么，有哪些注意事项等，再发送给用户，也可上载到社交媒体宣传。

活跃通勤工具毕竟是普通人日常生活的一部分，如果消费者必须成为半个电池专家，才能确定自己有没有犯法，那么问题可能不只出在消费者身上，也必须考虑监管方面所提供的指引是否足够清楚。