青少年接受心理健康辅导时，是否须事先取得家长同意，保健卫生部正制定相关的指导原则，并将在未来几周展开公众咨询，以便让青少年更容易获得援助，同时保障他们的福祉和隐私，并让家长适当地参与孩子的康复过程。

新加坡医药理事会也正修订道德指导原则，为医生在处理家长同意的问题时，提供更明确指引，并在符合病患最大利益情况下，提供治疗。

配合世界精神卫生日（World Mental Health Day），社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康星期六（10月10日）在社交媒体发布视频，透露上述消息。

王乙康指出，目前不同机构在青少年接受心理辅导前，就是否须征得家长同意的做法不一致。

例如，拨打全国心理援助热线1771，可选择匿名；社区心理健康服务机构一般也不会坚持要求青少年先取得家长同意，才提供辅导和支援。不过，学校则基于重视与家长合作的理念，较可能要求学生在接受正式辅导前，先征得家长同意。

王乙康认为，不应让一刀切的家长同意规定，成为青少年寻求心理健康援助的障碍，而应采取平衡做法，让他们先通过安全途径获助。之后再随着治疗过程推进，适当地让家人参与，且始终要以青少年的最大利益和福祉为依归。

“有些年轻人尚未准备好向父母倾诉，担心可能令父母失望，或尚未完全理解自己正面对的问题。有些人需要先与心理健康专业人士进行几次保密谈话，才让家人参与。”

因心理健康问题求助者增加 包括在籍学生

王乙康说，心理健康问题影响许多人，医院和专科诊所接收的病患增加，包括在籍学生；接受社区援助的青少年人数增加超过一倍；去年6月推出的全国心理援助热线，每月接获约9000通求助电话。

他认为，这反映越来越多人愿意主动求助，但社会大众对心理健康问题的污名化，仍是须克服的一大障碍。

王乙康强调，须采取实际措施，消除人们怕被贴标签，影响日后发展的顾虑。若确实有必要披露相关资料，也应仅限于必要情况，并以公平方式处理。他也呼吁家人、同伴、教师、主管及辅导员等，应以开放、理解和不带批判的态度，对待求助者，给予他们支持。

心理卫生学院明年改名新加坡全国心理健康中心

另外，王乙康也在视频中宣布，心理卫生学院明年将重新定位为国家专科中心，并更名为新加坡全国心理健康中心（National Centre for Mental Health Singapore），负责领导研究、协调各医院的精神科护理及提升专业能力。

当局也着手规划在学院现址进行扩建，目标是到2040年，建成规模更大、设施更现代化的医院。

与此同时，樟宜综合医院、兀兰医院和亚历山大医院，也正加强精神科服务能力，以扩大我国整体的服务容量。

每年10月10日的世界精神卫生日（又称世界心理健康日），由世界心理卫生联盟于1992年发起，并获得世界卫生组织支持，旨在提高公众对心理健康问题的认识、消除社会偏见，及鼓励有需要的人及早寻求援助。