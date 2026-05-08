欧盟食品和饲料快速预警系统发出通报，一款法国百年老牌乳制品商生产的生乳奶酪产品，可能含有产志贺毒素大肠杆菌而被召回。新加坡的召回行动也在进行中。

新加坡食品局星期五（10月9日）发文告说，我国也进口这款由Fromagerie Gillot生产的乳制产品，当局已发出指示要求本地进口商冷藏公司（Cold Storage），以及Little Farms召回受影响的相关产品。

受影响的产品分别是250克装的Camembert Superieur Au Lait Cru，以及同样250克装的Bertrand Pere & Fils Camembert au lait cru，两者的批次编号是232511，最佳享用期是今年10月17日。

文告指出，感染产志贺毒素大肠杆菌（Shiga toxin-producing Escherichia coli，简称STEC） 一般是食用受污染食物所致，尤其是生乳，或未经巴氏杀菌的牛奶和乳制品。受污染的食物可能外观或气味正常，但会引发严重感染。感染症状包括腹泻、腹部绞痛和呕吐。

食品局建议，消费者切勿食用已购买的受影响产品，那些已食用或担心健康情况的人，应寻求医疗建议。消费者也可联系购买商家了解详情。