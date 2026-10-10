我国24小时空气污染指数（PSI）星期六（10月10日）稍有回落，不过一小时PM2.5悬浮颗粒浓度仍偏高。

国家环境局官网的数据显示，截至星期六清早6时，全岛五个地区的24小时PSI仍处于不健康水平，中部地区的空气质量最差，达176，西部164、东部156、南部143、北部126。

中部24小时PSI星期五下午5时曾升高至192，接近非常不健康水平。到了晚上稍有回落。

截至星期六清早6时，全岛一小时PM2.5悬浮颗粒浓度介于每立方米62微克至124微克，仍属于偏高水平。其中，中部最高，达124微克，东部116，西部103、南部86，北部62。

PM2.5指直径小于或等于2.5微米的悬浮颗粒物。一小时PM2.5浓度反映过去一小时空气中的微颗粒浓度。公众规划接下来一小时的户外活动前，应参考这项指标。

环境局星期五晚上代表跨部门烟霾行动小组发文告说，一旦24小时PSI超过200，人民协会基层组织会开始派发口罩，指定公共交通枢纽、社会服务中心和民众俱乐部将设置口罩自助领取机，供符合条件者领取，每人两片。

政府已召集由28个部门和机构组成的跨部门烟霾行动小组，协调和落实下一阶段的烟霾应对措施，涵盖学前教育中心、学校、工作场所及其他公共设施。