33岁马来西亚籍男子因参与冒充新加坡政府官员骗案，向受害者收取价值近1万元的贵重物品，星期六（10月10日）被控。

警方透露，近期持续有马国人来新加坡协助诈骗团伙，向受害者收取现金和贵重物品。

新加坡警察部队星期六凌晨发文告说，警方于星期四（8日）接获一名61岁女受害者的报案，指自己接到一通冒充星展银行工作人员的来电。对方通知受害者，她的银行户头出现一笔未经授权的交易，并指示她联络一名中央肃毒局官员。

受害者拨打由骗子提供的电话号码后，一名“肃毒局”人员接通电话，并通知她当局正在调查她的银行户头，还要求她交出贵重物品协助调查。

受害者信以为真，于同天将总价值约1万元的金饰和其他贵重物品，交给一名不明男子。受害者意识到自己被骗后，才向警方报案。

警方经后续调查，并在移民与关卡局和警察行动指挥中心的协助下，锁定一名33岁马来西亚籍男子，并在报案后六小时内将他逮捕归案。

初步调查显示，这名男子相信是受一名跨国诈骗集团成员的指派，向诈骗受害者收取贵重物品或现金，过后再转交给其他身份不明的人。

根据《贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令》第51条，协助他人保留犯罪所得一旦罪成，可判最长10年监禁或50万元罚款，或两者兼施。

自2025年12月30日起，诈骗犯及诈骗团伙成员或招募者将面对6下至24下鞭刑。协助诈骗犯洗钱或处理诈骗所得的“钱骡”，也可能被判最高12下的酌情鞭刑。

警方提醒公众，切勿将现金、首饰或其他贵重物品交给身份不明者，或遵从指示将物品放在某处让他人前来领取，以及不要和他人共享屏幕或分享登录资料。

新加坡政府官员绝不会通过电话要求公众转账、指示公众提供银行登录资料，或将电话转接给警方或其他政府机构的人员。

警方强调会对任何涉及诈骗者采取严厉行动，并依法处理。公众若有疑问，可拨打24小时ScamShield防诈骗热线1799，或上scamshield.gov.sg查询。