从下个月起，不熟悉人工智能的民众也可以到民众俱乐部上课，学习利用人工智能提升摄影效果和美化照片、规划旅途行程等。

由人民协会推出的“邻里乐学AI”（AI @ Your Neighbourhood），为包括年长者和家庭主妇在内的初学者开办简短人工智能（AI）课程。与市场上多数面向职场专业人士的AI课不同，这些课程旨在帮助民众认识AI，并在日常生活中有信心并安全地使用AI。

为了鼓励人们参加，从今年11月至明年10月，人协将提供30%学费折扣，公众只须为每项课程支付7元（原价10元）。人协希望通过这项计划，惠及1万名居民。

人协与培训业者将推出25项AI课程，部分提供以华语指导的选项，主题包括“AI变简单：日常生活数码技能”“AI摄影与照片美化”，以及“你的AI旅游伙伴”等，课时为两三个小时。人协接下来也会与合作伙伴如职总恒习、新加坡社科大学、AI公司Zero Gravity等，为居民推出AI工作坊。

过去两个月，万国、武吉巴督东和芽笼士乃民众俱乐部已试点开办课程。课程将走入更多民众俱乐部，有兴趣的公众可上人协网站onePA了解详情并报名。

也是人协副主席的律政部长兼内政部第二部长唐振辉星期六（10月10日）出席人协社区研讨会时，宣布“邻里乐学AI”等一系列AI项目。

AI语音助理可推荐合适课程和设施

人协网站onePA明年也将采用AI语音助理，为人们提供更便利的服务。民众上网站寻找课程或预订设施时，只须说出要求，AI助理将为他们推荐合适课程和设施。这个智能助理支持华语、英语、马来语，以及淡米尔语，预计明年初推出。

此外，榜鹅北民众俱乐部明年初也将率先试行人协社区机器人（PA Community Robot）。居民可通过语音或触动屏幕与AI机器人沟通，询问有关民众俱乐部活动详情等信息。

机器人也可充当向导，在民众俱乐部内为居民提供路线指引，引导他们到活动室。社区机器人之后会逐步推广到更多民众俱乐部。