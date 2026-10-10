全岛24小时空气污染指数（PSI）星期五（10月9日）一度升至接近非常不健康水平，星期六（10日）早上稍有回落，虽然烟霾依然笼罩，但这并未影响一些公众周末出外晨运。

《联合早报》记者星期六早上走访位于中部的麦里芝蓄水池时发现，尽管中部地区的空气质量最差，24小时PSI一直处于约170的不健康水平，现场仍有公众坚持户外运动，但人数与以往相比已大幅减少。

40岁的EMBA学生高婷与好友在早上9时左右，刚完成每星期六的10公里跑步。据她们观察，星期六在麦里芝蓄水池跑步的人少了近八成。

每周四天都坚持户外跑步的高婷指出，由于自己身体并没有对烟霾产生不良反应，因此并不抗拒继续户外运动。

几乎每天早上都会到麦里芝蓄水池晨运的刘丽云（70岁，退休）也观察到晨运人数减少了超过一半，自己也特别戴了口罩才出门。

她说：“我现在已尽量减少出门，只在买生活用品时才外出。我会看空气情形，如果情况太差就不出来了。”

42岁的建筑师莱维塔（Jeffery Levita）自2014年起，每星期六都会到麦里芝蓄水池跑上10公里。

他说：“其实，麦里芝蓄水池森林里面的空气还是很清新的。”

他认为，运动的节奏与习惯一旦中断就很难找回来，因此还是决定继续。

公众陈秋生（60岁，医生）则选择调整运动策略，将跑步路程缩短至4公里，并改用走跑结合的方式来降低运动强度。他指出，如果PSI超过200的非常不健康水平，他就预计暂停户外运动。

潘杰希（45岁，贸易经理）每星期六都会与丈夫带着8岁和9岁的孩子，与亲戚一家到户外徒步。

她说：“我们早上出门前确实犹豫了一下要不要继续，但因为已经约了亲戚，而且新加坡面积小，要躲也躲不到哪里去，所以最后还是决定按原计划出门。”