载客途中遇到有困难的人，34岁德士司机能帮就帮，不仅免费载送有需要的乘客，为经济拮据的乘客减免车资，甚至自行承担ERP费用。他也曾帮同行换轮胎。他持续在日复一日接载乘客的日常中传递温情。

《新明日报》与慈济基金会（新加坡）联合主办“一人一善，共善共生”项目，获得创办松鹤香米品牌的东成物产私人有限公司支持，邀请读者一起发掘身边的好人好事，让善举被更多人看见。本期获推荐的是德士司机哈姆达尼。

哈姆达尼（Hamdani Ahmad Hamdan）有着丰富的人生阅历。他曾从仓库员工一步步拼搏到管理层，后转做私人司机，近一年则转战德士行业。虽然终日奔波，他却把德士变成传递温情的港湾。

他会体谅乘客的经济负担。例如在早高峰时段遇到堵车，他偶尔会自行承担ERP费用，不向乘客收取。他说，以前也经常搭德士，明白乘客看着计费器不断跳字、附加费增加时的压力。

他也常载送乘客前往诊所，途中得知对方经济拮据后，他只收取象征性车资。

哈姆达尼几乎每个月都会到林厝港坟场探望已故父亲。由于知道当地不容易叫车，他离开时若遇到需要交通工具的访客，便会顺路免费载他们到地铁站。

遇有人要帮忙 主动伸出援手

除了乘客，在路上他看到需要帮助的人也不会袖手旁观。一个凌晨，他在比达达利载送客后，发现一名男子倒在路边。他立刻停车，主动免费将那名醉酒的男子及其匆忙赶来的妻子送回家。

他也曾主动停车，帮助一名年长德士司机换轮胎。对方事后告诉他，他是唯一停下来帮自己的人。

“很多人会开车，却不一定会换轮胎。对我来说，换轮胎却是不需要五分钟的事，我能帮就帮。”

不过，他的好意也并非每次都获得善意回应。他曾遇过一名乘客声称要回酒店拿信用卡，却一去不返，让他损失40多元车资。

善举源于家人从小的教导

被问及为何愿意为他人提供帮助，哈姆达尼说，父亲在他10岁时离世，但父亲生前的教诲，他一直没有忘记：“有能力帮助他人时，就尽己所能，让别人的日子过得轻松一些（When you have the power to help, make life easier for others）。”

此外，他的母亲和奶奶也从小就教他“行善不求回报”（Do good, do not expect returns），因此他遇到有需要帮忙的人，都尽所能予以协助。

心宽路自宽 做人如水以柔克刚

相信只要心宽，人生的路自然会越走越宽。

哈姆达尼认为，人生起起落落是很正常的，不要因一时的挫折，深陷于负面情绪。

哈姆达尼透露，自己中四退学，当时觉得读书还不如做工赚钱好，跑到巴士站旁边卖乌打、椰浆饭，后来在事业上一度小有成就，却因为自满而跌落谷底，收入大幅缩减。

他与妻子育有三名1岁至6岁的年幼子女。面对房贷和育儿压力，即使一天开车十多个小时，德士司机不稳定的收入仍让他感觉经济吃力。然而，他始终相信做人应“像水一样以柔克刚”。只要心宽，人生的路自然会越走越宽。

他很感激妻子和朋友也一直坚定地支持他。