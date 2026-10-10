音乐硕士生当街头艺人，日前与乐队在巴西立地铁站外表演时，遭一名男子大喊太吵，步步逼近要求降低音量。乐队担心安全中止演出，但男子仍在附近逗留，紧盯他们收拾乐器，惊动警方到场。

这起事件发生于上星期五（10月2日）上午11时50分，地点在巴西立地铁站外，靠近白沙坊一带。

就读音乐硕士的李琳粧（25岁）告诉《新明日报》，当天乐队在上午10时至中午12时在街头演出，她正与三名乐手合奏一首节奏较轻快的歌曲。

“我是站在中间的主唱，身旁分别是键盘手、鼓手和吉他手。”

根据她上载到社媒的视频，他们在演唱英文歌期间，一名中年男子突然走到她面前用英语说：“你太吵了，要降低声量。”男子情绪越来越激动，不断重复同一句话。

男子随即转向一旁的男吉他手，同样要求他调低音量，且声量越来越大。站在后方的女键盘手见形势不对，赶紧主动将电子琴音量调小，吉他手随后也停止弹奏。

但对方不愿罢休，李琳粧称男子直接逼近女键盘手并大喊，叫她降低声量。看到对方不依不饶，他们当即决定中止演出。

“他很靠近女键盘手，我们不放心，就立刻停下来开始收拾乐器。”

其间，至少两名热心公众见状上前劝阻，试图安抚男子。“但那名男子依然大喊大叫，坚称我们很吵，要求我们降低音量。”

有公众询问他们是否要报警，但李琳粧因不想把事情闹大而婉拒。在收拾乐器的过程中，男子还在周围逗留，不断盯着他们。

“约10分钟后有两名警察前来询问，应该是有公众报警，但男子已经不见踪影。”

李琳粧解释，他们从去年11月开始街头表演，几乎每周都到巴西立地铁站外演出。

对于男子投诉他们太吵，她澄清每次开唱前都会用手机应用检测分贝，确保音量符合国家艺术理事会的规定。且不时会有理事会的人作突击检查，确保表演时的音量没对公众造成太大影响。

完整报道，请翻阅2026年10月10日的《新明日报》。