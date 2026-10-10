花8元买“鸡下庄”，女子指摊贩偷工减料，分量少了三分之一，当场怒骂对方欺骗！摊位员工喊冤，澄清绝没有“偷肉”，可给对方查看电眼证清白。

陈女士（56岁，德士师傅）向《新明日报》申诉，她上星期六（10月3日）到玛格烈通道第40座组屋楼下食阁的鸡饭摊，花8元购买一份“鸡下庄”，却认为分量明显比以往少了三分之一。

她说，过去经常光顾该摊位，也常点“鸡下庄”，之前的分量都很足。但从上个月开始发现，鸡下庄的分量变少了。

“之前我不好意思说，想着可能下次来会改善，没想到还是一样。”

陈女士解释，一份“鸡下庄”通常应是一只鸡的四分之一，但她连续两次购买时，拿到的鸡肉都比以往少了约三分之一，因此觉得难以接受。

她上星期六便向摊位员工反映，没想对方却告诉她分量一向如此，如果无法接受，可以选择不要光顾。这番回应让她感到不满，并表示以后不会再光顾该摊位。

记者星期六（10日）早上走访上述鸡饭摊，头手阿贝（32岁）称，仍记得该名顾客，并称对方当时情绪激动，不断指责他们欺骗。

“她一直说购买的鸡肉分量太少，与价格不相符。”

阿贝强调，摊位并没欺骗顾客，鸡的分量一直按照相同标准售卖，并没刻意给少。

他也说，摊位设有电眼，如果顾客认为鸡肉分量“偷工减料”，可向老板反映，再调出电眼画面查看。

完整报道，请翻阅2026年10月10日的《新明日报》。