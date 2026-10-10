烟霾让狮城的天际变得模糊，户外劳动者的身影却依旧忙碌。送餐员和建筑工人戴上口罩奔波劳作；一些雇主则提供灵活工作安排，提醒员工注意健康。

全岛24小时空气污染指数（PSI）星期五（10月9日）一度升至接近200的非常不健康水平，星期六（10日）缓慢回落。尽管空气质量堪忧，周末的淡滨尼街头巷尾人潮不减，只是一些人的脸上多了口罩。

送餐员王财福（57岁）近来在外送餐时，一直戴着两层口罩：内层是一次性口罩，外层则是布质口罩。烟霾导致他咳嗽三周未愈，看诊花了120元，但为了糊口，身体不适仍得继续工作。

他平均每天送餐七到八个小时，星期五（9日）因空气质量恶化，加上病未痊愈，只送餐两个小时便提早回家休息。星期六早上受访时，他已送了三单，“没有办法，还是要出来跑”。

淡滨尼星期六（10月10日）早上烟霾笼罩，兼职当送餐员的法伊兹依旧为生计奔波。（唐家鸿摄）

周末兼职当送餐员的法伊兹（Faiz Bin Suhaimi，31岁，资讯科技技术员）则依据烟霾情况灵活调整工作时间。他每次送餐时间不少于四个小时。

虽然知道长时间暴露在污浊空气可能影响健康，但他认为“该做的事还是要做”。

在本地工作七年的孟加拉建筑客工里蓬（Ripon，32岁）说，近来烟霾笼罩且天气炎热，加上工地飞扬的粉尘，确实偶尔让他感到头晕并引发咳嗽。“我们都会互相提醒，多喝水，照顾好自己。”

他说，安全主管在早会时也会提醒他们配戴口罩，定期到工地查看。

企业灵活安排工作 兼顾员工健康

受访本地企业提供灵活工作安排，也为烟霾情况可能进一步恶化制定应对预案。

建筑公司会成建筑（Hexacon Construction）环境、健康与安全主管蔡丽玲（48岁）受访时说，工地按24小时PSI和能见度，采取分级管理措施。

她说，公司已发放N95口罩，并通过开工前的安全简报、会议、电邮和WhatsApp短信息等渠道提醒员工，若感到身体不适、呼吸困难或眼睛受刺激等，应立即向工地环境、健康与安全团队寻求医疗协助。

“无论空气质量数值多寡，只要能见度受到影响，就会暂停工作直至情况稳定。”

会成建筑在烟霾期间，为工地人员提供N95口罩使用培训并发放口罩，图摄于10月9日。（受访者提供）

大华银行集团人力资源主管唐自强受询时说，烟霾造成的影响因人而异，不过银行已向员工派发口罩，也鼓励员工尽可能减少户外活动。

唐自强说，受烟霾影响或有健康顾虑的员工，可坦诚与主管沟通，包括适当调整工作安排。“我们将在兼顾运营需求的同时，尽可能提供灵活度。”

送餐平台foodpanda发言人说，公司通过送餐员手机应用等渠道，提醒他们多喝水、戴口罩和适度休息。

foodpanda也推出“Excused Breaks”功能，让送餐员在送餐时段内可在订单之间定时短暂休息，同时仍可享有适用的奖励。