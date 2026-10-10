宏茂桥一带组屋近期更换“节能灯”后，不少居民指走廊灯光太暗，有人觉得阴沉，有人担心安全隐患，还有人甚至自行安装小灯照亮门前。

《新明日报》接获读者通报，指宏茂桥3道第230座及第231座组屋的走廊灯，近期全数更换成“节能灯”，但不少居民反映效果不尽人意，认为新灯具的光线过于昏暗。

记者日前走访发现，相较于其他组屋，这两座组屋的走廊确实显得较为昏暗。据观察，新安装的灯具为感应式照明，无人经过时灯光较暗，有人经过时就会变亮。

10多名居民受访时透露，之前的走廊灯较为明亮，如今换灯后，晚上回家时有时会因光线不足而感到不适，也有人担心存在安全隐患。

住在第230座的洪先生（65岁，修车技师）说，就连租客也向他反映走廊灯太暗。他上周更自行加装照明设备，以增加门前的亮度。

“我和太太晚上开门时甚至看不清楚钥匙孔，所以花4元在楼下买了小灯，粘在门口，方便开门。”

居民周先生（64岁）指，他听说有邻居因灯光太暗，已向当局投诉。“之前很亮，现在感觉没那么安全，也不习惯。肯定是亮一点比较好。”

另外，还有数名女居民指因灯光昏暗，已大幅减少夜归次数。居民李小姐（27岁，财务规划师）就说，不仅走廊灯光变得较暗，晚上跑步时，她也觉得整个组屋区显得昏暗，让她缺乏安全感。

居民王先生（74岁）则认为，走廊是住户日常进出的地方，灯光太暗可能增加发生意外的风险。

“如果有陌生人躲在附近，我们可能察觉不到；进出家门时，也可能因为看不清路而绊倒。”

市镇会：将根据居民反馈作调整

配合环保举措才将走廊灯换成“智能照明系统”，当局将根据居民反馈及现场情况作适当调整。

宏茂桥市镇会发言人回复询问时说，宏茂桥3道第230座组屋的走廊灯近几个月已陆续更换，这是17个人民行动党市镇会推行智能照明系统（Smart Lighting System）的一部分，以配合2030年新加坡绿色发展蓝图。

系统采用配备智能感应器的节能LED灯，没有人经过时会自动调暗；当居民靠近时，灯光则会逐步变亮，为居民照亮行走路线，同时减少能源消耗。

发言人指出，由于系统的运作方式与传统照明不同，在没有人经过时，调暗后的灯光可能会显得较暗。

“居民可能需要一些时间适应新的照明方式，而现场环境也可能影响系统的反应。市镇会将评估居民的反馈及现场照明情况，并在有需要时考虑作出适当调整，以确保公共区域维持充足照明，让居民感到舒适，同时保留系统节省能源的效益。”

完整报道，请翻阅2026年10月10日的《新明日报》。