烟霾来袭却不减信众热情，九皇爷诞辰庆典掀开序幕，全岛各殿纷纷举行隆重仪式恭请九皇爷。

《新明日报》报道，每年农历八月底至九月中旬，本地不少庙宇都会庆祝九皇爷诞辰。从“请水”、游境到最后一天的“送水”，进行近10天的庆典仪式。

星期五（10月9日）农历八月廿九，本地至少六间庙宇昨晚举行隆重的恭迎圣驾仪式，其中蔡厝港斗母宫的迎驾队伍前往莎琳汶海滩海边（Sarimbun Beach Landing）迎驾。

据观察，浩浩荡荡的迎驾队伍包括舞龙、舞狮、花车，以及数百名护驾人员。盛大的仪式吸引不少公众到场，场面热闹。仪式中，九名乩童恭迎圣驾，信众则身穿白衣白裤、腰系黄带、头戴白色头巾，轮流抬起神轿绕圈摇摆，展现对九皇大帝的虔诚信仰。

蔡厝港斗母宫总务陈荣华透露，尽管近日烟霾情况加剧，所幸迎驾仪式并未受到太大影响，整体活动顺利进行。除了蔡厝港斗母宫，全岛其他九皇庙宇也同步举行迎驾仪式。

后港斗母宫庆典策划人陈志伟指出，今年约有700人到场参与请驾仪式，其中年龄最小的仅7岁。他也欣见越来越多年轻人加入庆典活动，为传统文化传承注入新活力。“参与者年轻化了，不少二三十岁的年轻人都主动报名担任义工。”

庆典不仅吸引本地信众，也让外国人士有机会亲身体验独特的传统民俗文化。

在本地生活七年的迈克尔（50岁），趁岳父岳母来新加坡旅游，特地带他们到后港斗母宫观礼。他说，这是自己第二次参与九皇庆典。

“这是和我的国家完全不一样的文化体验，我很喜欢这样的气氛。”

另一方面，200多名信众昨晚也齐聚樟宜海边，参与玉封九皇殿协会举办的请水仪式。现场有电音三太子、舞狮及潮州锣鼓队助阵迎驾。

完整报道，请翻阅2026年10月10日的《新明日报》。