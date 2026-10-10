为了让公众更放心地回收存有个人数据的电子设备，全岛约2000个包裹储物柜和服务站可供免费投放。公众将旧手机、手提电脑和平板等送去回收时，不仅能全程追踪流程，还能在设备数据被销毁后获销毁证书。

这项为期六个月的试行计划，名为“ALBA Secure-Recycle”，由欧绿保电子废弃物智能回收公司（ALBA E-Waste Smart Recycling，简称欧绿保）联同百宝柜私人有限公司（Pick Network，简称Pick），以及冬海集团旗下物流臂膀SPX Express推出，旨在为公众提供更安全、可追溯的电子垃圾回收渠道。

欧绿保和国家环境局星期六（10月10日）在海军部村庄举办国际电子垃圾日活动，教育部兼永续发展与环境部高级政务部长普杰立医生出席活动，并为试行计划主持推介仪式。

普杰立致辞时披露，全国电子和电气废物管理系统自2021年7月落实以来，截至今年8月底，已累计回收了超过4万5000吨电子垃圾。其中，年回收量从2021年的约6000吨，倍增至去年约1万2000吨，大型家电回收量的显著增长是促成这一增幅的主因。

“尽管我们已经大幅拓展了电子垃圾回收基础设施，但许多居民出于对便利性和数据安全的考虑，对回收电子垃圾仍抱有顾虑。”

普杰立指出，许多电子设备都存有照片、账户资料、工作文件和私密通讯记录等机密信息，“大家担心将旧电子设备送去回收时，这些信息可能会外泄，这是完全可以理解的。”

公众可通过网站或应用 提出投放申请

在新试行计划下，公众可通过欧绿保网站或ALBA STEP UP应用提出投放申请，再按物品种类和个人偏好，选择指定的Pick储物柜或SPX Express服务站。完成所需步骤后，用户会收到密码或追踪编号等投放详情，凭此到所选地点投放设备。

普杰立说，用户将能够全程追踪设备的回收流程。一旦指定电子垃圾回收商维绿（Virogreen）销毁了设备上的数据，用户就能收到销毁证书。这些设备将被进一步处理和循环利用，“我们希望这能让更多国人有信心，负责任且安全地回收存有数据的电子设备”。

海军部村庄附近居民陈学民（48岁）和妻子陈运绣（47岁）接受《联合早报》采访时，对这项试行计划表示欢迎。陈学民指出，旧手机里存有银行账户、电子邮箱等敏感资料，而该计划支持全程追踪并提供销毁证书，让人对隐私安全更放心。

新加坡理工大学学生潘艳婷（25岁）也对计划表示期待。她认为，接下来若要回收旧手提电脑将更方便，毕竟Pick储物柜随处可见，“而且储物柜能上锁，不用担心会被人偷走”。

试行期间，欧绿保和合作伙伴将评估公众的反应并检讨运作流程，再考虑是否扩大推行。

值得一提的是，计划并不接收充电电池。公众应继续把电池投放到欧绿保的电子垃圾收集点，并遵循安全丢弃做法，尤其是处理受损、膨胀或漏液的电池。