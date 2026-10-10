烟霾笼罩全岛，工作人员正在货仓加紧准备口罩，一旦24小时空气污染指数（PSI）超过200的“非常不健康”水平，将在指定公共交通枢纽和社会服务中心设置37台口罩自助领取机，让有需要的民众全天候领取。

政府已预留一批N95口罩，供较容易受烟霾影响，或难以自行获取N95口罩的公民领取。一旦24小时PSI超过200，人民协会基层组织会开始派发口罩，符合条件者也可到口罩自助领取机领取。

永续发展与环境部星期六（10月10日）下午告诉媒体，届时符合资格的新加坡公民，可到37处24小时运作的口罩自助领取机领取口罩。口罩自助领取机受实时监控，将定期补货，确保口罩供应充足。

领取口罩分三步：检查是否符合领取资格、扫描身份证条形码、领取口罩。（永续发展与环境部提供）

根据永续部提供的照片，领取口罩分三步：检查是否符合领取资格、扫描身份证条形码、领取口罩。

符合条件者包括建国一代和立国一代、社保援助计划（CHAS）橙卡和蓝卡持有人、医药费豁免卡（Medical Fee Exemption Card）持有人，以及社区关怀计划（ComCare）受惠者。

截至星期六下午3时，我国五个地区的24小时PSI仍处于不健康水平，中部地区的空气质量最差，达171，西部156、东部152、南部130、北部121。

中部24小时PSI星期五（9日）下午5时曾升高至192，接近“非常不健康”水平，之后缓慢回落。

全岛一小时PM2.5悬浮颗粒浓度则介于每立方米89微克至151微克，属于偏高至高水平。中部处于高水平，达151微克，西部和东部115微克、南部101微克、北部89微克。