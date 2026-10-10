约四年前母亲因病卧床不起后，人工智能（AI）工程师陈智涵（42岁）便担起照料母亲的重任。他坦言，自己用了几个月的时间才慢慢摸索并了解看护者可以为亲人申请的各项补贴与护理服务。

需要照料祖父的AI产品经理颜明安（29岁）也深有同感。“第一次当看护者，不仅要跟医疗社工沟通，还要亲自去不同疗养院了解详情，即便花费大量时间和精力，也不一定能马上掌握有用的信息。”

为减轻本地看护者的负担，两人与软件工程师江金龙（32岁）和何相洋（32岁）合作，开发一款供看护者和需要看护的人共同使用的网络应用。

整合护联局与政府资源 简化护理补贴申请流程

名为“护理指南”（Care Compass）的应用，将护联局、各政府部门与社服机构提供的服务与补贴，汇集到一个平台。主页设有一系列问题提示，如“我的亲人可以申请哪些经济援助”等提问。看护者只需根据主页的提示来操作，便可以跳转到相应的官方网站，为家人申请所需的日间照料服务、护理服务、补贴资金，或者报名参加互助小组。

应用也配备由ChatGPT模型支持的AI对话功能，只需要描述个人情况，系统就会推荐适合用户的经济援助计划，包括可以申请的补助金、居家护理服务等等。

看护者只需将个人情况录入系统，“护理指南”应用便会推荐适用的补助计划。（谢智扬摄）

通过“心跳”（Heartbeat）系统，被看护者需要每天录入当天的心情，向家人或社工报备自己的心理状态。若连续三天没有登录系统，看护者便会收到短信提醒。何相洋说：“我们经常看到独居老人在家中去世的新闻，所以希望能有一个系统来监测他们的身体状况和心理健康。”

四人在布莱德岭选区办事处星期六（10月10日）举行的“活跃乐龄日”（Active Agers’ Day）活动上，向现场年长者介绍“护理指南”应用。这款应用目前已有近600名注册用户和近百名活跃用户。

颜明安说：“每个人都有可能成为身边人的看护者，我们希望提供一个一站式服务平台，让照顾亲人的责任变得轻松一点。”

布莱德岭步入超老龄化 逾四分之一人口满65岁

马林百列—布莱德岭集选区议员、国会议长谢健平在活动上致辞时指出，布莱德岭三年前就步入超老龄化社会，如今约27%人口已满65岁。“随着年龄增长，我们要有目标、有意义、有尊严地老去，同时保持活力。”

日前一名独居年长者在武吉巴督社区关爱组屋的厕所跌倒，紧急呼叫按钮却失灵导致无人回应，谢健平受访时对此表示惋惜。“用技术来辅助看护固然重要，但科技并非万无一失。家庭、社区、社服机构和居民应该互相关照。”