本地年轻回教徒提出棘手问题时，不应经历漫长等待或须求助于网络上的陌生人才有答案。他们需要的是符合本地情境的信息，以及在关键时刻获得专业可靠的指导。

主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈，星期六（10月10日）中午在蔡厝港战备军人协会举行的一场回教对话会上，向300多名回教堂与邻里领袖宣布，当局将在东南西北四个回教分区分别任命协理宗教司（Mufti Associates），为各个回教堂的宗教官员提供指导。

这是新加坡回教理事会因应人们不同需要，加强回教领域所采取的三个策略之一。当局接下来也计划提升宗教师的能力，让他们能够尽早发现求助者的需求，提供适当的关怀，并引导经历丧亲之痛、家庭困境，或倍感压力者，获得正确的协助。

回理会早前已经在四所回教堂安排家庭发展官员，为有需要的夫妻、父母和家庭提供及时的支持。扎吉哈说：“我们希望回教堂能够成为家庭问题演变为危机之前就能寻求庇护与帮助的地方，而不仅是在事后补救。”

他说，这些努力让回教堂更贴近大众的生活。“我们的距离越近，建立起来的信任就越深厚。父母放心把孩子托付我们，年轻人向宗教司倾诉私人难题，家庭也会在人生最艰难的时刻向我们求助。这份信任弥足珍贵，我们必须竭力守护。”

扎吉哈在发言中说，最近发生的事情让人痛心，当这份信任被辜负时非常令人伤痛，特别是神圣的宗教场所被人滥用，以及想要寻求帮助的年轻人被人辜负了信任。“这不该发生。我们必须从中汲取教训、采取行动，并强化我们的防护机制。”

扎吉哈没有明确说明是什么事件，但日前有一名已婚男子借自己是TikTok网红的身份，接近一对从小被生父抛弃的小兄弟，表面上扮演男童父亲和宗教导师的角色，实际上是恋童癖患者。他趁与男童独处时候数次性侵犯两人，包括在回教堂里强奸年仅6岁的男童，以及非礼10岁的男童哥哥。男子被判坐牢27年又10个月，以及打鞭24下。

扎吉哈强调，防护机制不能让回教堂变得冷漠疏离或难以接近，人们不应该在回教堂开放和安全之间做单选题。“我们的回教堂必须兼而有之。”