烟霾天气持续恶化推高本地空气净化器销量，受访电器行的空气净化器销量均大幅度上升，热门型号每周补货。

受烟霾影响，消费者对室内空气质量的关注度上升。丰城（Gain City）发言人曹川雷受访时说，9月的空气净化器销售额较8月增长76%，部分热门型号需求强劲，现阶段正与各品牌供应商密切合作，确保货源供应，其中一些热门型号每周都需要补货，以应付市场需求。

丰城售卖超过百种空气净化器型号，在选购空气净化器时，消费者除了关注净化效能，也越来越重视产品能否有效过滤PM2.5、花粉和其他空气中的微粒，同时兼顾异味和去除过敏源、适用空间、运作噪音和能源效率等。

不同家庭的需求也有所不同，例如有婴幼儿、年长者或对空气质量较敏感的家庭，消费者会更加关注过滤系统的功效，以及电器运作时的安静程度。

曹川雷建议，消费者选购时应根据房间面积、实际使用需求和滤网规格，选择合适的空气净化器，并定期按照制造商的建议清洁或更换滤网，以维持净化效能。空气净化器可作为改善室内空气质量的辅助措施，但仍应配合适当的通风和防护措施。

大型电器和家具零售商阁室（COURTS）发言人告诉《联合早报》，空气净化器的销售额过去三至四周增长了超过四倍。

顾客的咨询数量也明显增加，不少人询问关于空气净化器的洁净空气输出率（Clean Air Delivery Rate，简称CADR）、滤网的使用寿命和更换频率、能源效率，以及多功能机型如二合一空气净化风扇等。

COURTS目前在全岛12家门店和线上平台都有足够的空气净化器库存，并与品牌伙伴和供应链分销商合作，维持不同价格和规格产品的库存。

另外，也有电器行出现少量现货的情况。音响之家（Audio House）创办人兼执行总监李文德说，与非烟霾期相比，空气净化器销售额增加100%，其中以价位中低端型号的增幅最为明显。

李文德发现，前来咨询的顾客增加，但代理商的库存不足，因此Audio House展厅目前只有少量现货可供消费者选购。

口罩需求增幅近几周放缓

屈臣氏新加坡（Watsons Singapore）受询时说，大约一个月前，即烟霾开始来袭后，口罩需求按周计算都有高双位数百分比增长。尽管目前需求仍处于高水平，但近几周的增长速度已逐渐放缓。

为应对需求，屈臣氏已加快补货，并与供应商密切合作来调整库存。各门店和线上销售渠道的口罩库存充足，能够满足消费者需求。