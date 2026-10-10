90岁还能天天下楼运动，洗衣煮饭，健朗阿嫲日前寿终正寝，享嵩寿106岁。

许蔡偏于本月6日下午在兀兰60通道的住家过世，享嵩寿106岁。

小女儿许玉华（75岁）在灵堂受访时透露，母亲生前和弟弟许福气，以及一个女佣同住，向来身体健朗，除了高血压，平日几乎没其他病痛。

她说：“母亲90多岁时，每天早上还和女佣下楼走走，然后去买菜回家，甚至还能自己洗衣煮饭。她到了100岁才因双脚些许无力，需靠拐杖和轮椅出行。”

她指出，今年国庆日时，母亲因肺积水，发高烧入院近两周，之后身体就每况愈下，最终寿终正寝。

许玉华说，母亲年轻时除了打理家务、照顾孩子，也与父亲一起在丹戎巴葛一带的巴刹卖菜。夫妻俩每天收摊回家后，母亲还得继续准备一家人的晚餐。直到上世纪90年代，两人才退休，不久后父亲因病离世。

“母亲很勤劳、顾家又节俭。她从不要求我们课业一定要多好，给我们什么压力，只希望我们健康、快乐地长大。”

许玉华说，四代同堂的母亲喜欢热闹，大家庭成员关系也很融洽，平均每个月都到母亲家中聚餐一次，而农历新年聚会也其乐融融。“母亲离开的那一天下午2时多，她似乎是知道自己要离开了，还特地去叫女佣进房，不久后就安详离开了。”

外孙女卓苏丝（56岁）说，外婆70岁开始天天吃银杏叶片，记忆力很好。“她没有老人痴呆，还能记住12个外曾孙子女的名字。”

卓苏丝透露，外婆生前爱好缝纫和烹饪，拿手菜是芋头糕、粽子和咖喱鸡等。“她很少吃外面的食物，之前都自己煮，之后老了就吃女佣煮的食物。”

卓苏丝说，她上个月到新西兰旅游，出发前曾特地探望外婆，还告诉外婆，等自己旅行回来后会再来看她。“结果我回到新加坡的隔天，外婆走了。她真的是等到我回来才离开。”

许蔡偏的灵柩停柩在兀兰60通道第786C座组屋，并将于下星期一（10月12日）下午1时45分出殡。