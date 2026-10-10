因欠下赌债急于翻本，一名修表师失信挪用名表店老板三支总价值约4万2000元的名表，拿去典当套现，后因当铺老板向表店老板通报，才揭发其罪行。

马国籍被告唐伟宏（36岁，译音）案发时是本地永久居民。他是一名自由职业者，受雇为乌节路一家名表店维修名贵手表。

控状显示，被告分别于2023年2月14日、11月9日及11月11日，不诚实挪用三支劳力士名表，价值分别为约4000元、1万8000元和2万元。

调查揭露，被告因为欠下赌债想翻本，于2023年11月9日将一支价值约2万元的劳力士迪通拿（Rolex Daytona）带至大巴窑8巷的当铺典当，套现1万元。

同年12月10日，当铺老板向名表店老板通报，称被告将店里的名表拿来典当。名表店老板随即质问被告，被告当场签署“认罪书”，承认将待修名表拿去典当的事实。名表店老板随后报警处理。

被告在自行求情时透露，过去三年，这件事一直压在心头，让他深感惭愧。他解释称自己并非不想做出赔偿，而是目前只能打零工，实在无力偿还。

他坦言，此事曝光后导致他与家人的关系破裂，如今只希望案件早日了结，能将结果告知父母，“这是作为儿子能做的最基本的事”。

法官最终判处被告监禁四个月，并批准他展延至10月22日开始服刑。