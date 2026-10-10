我国与文莱纪念建立防务关系50周年，进一步拓展海陆空军事合作。两国把空军合作扩展至直升机和无人机训练，并共同推进支援训练的桥梁建设，以及启用水下爆破训练场，为两军深化交流提供更多机会。

黄循财总理与文莱苏丹波基亚星期六（10月10日）在文莱摩拉海军基地，共同出席两国防务关系金禧联合阅兵。

黄总理在脸书发文说，能够与文莱苏丹波基亚一同出席联合阅兵，他深感荣幸。两国陆海空三军人员和装备参与阅兵，体现双方过去50年来通过共同训练和并肩合作建立的深厚联系。

“我国珍视与文莱的特殊友谊。在庆祝两国携手走过的历程之际，我期待未来继续加强两国之间的联系。”

两国陆海空三军共256名人员，以及舰艇和直升机参与，展示新文半个世纪以来建立的密切防务联系。

国防部发文告说，两国今年推进多项新的防务合作，包括推出代号“先锋”（Exercise Vanguard）的空军双边演习框架，涵盖三项演习。

自1994年起每年举行的“空卫”（Exercise Airguard）演习将纳入这一框架，继续以地面防空训练为重点；新增的“翼卫”（Exercise Wing Guard）和“天卫”（Exercise Skyguard）演习，则分别涵盖直升机和无人机训练，进一步扩大双方共同训练的范围。

在陆军合作方面，两军共同开发的Binturan桥梁项目，已于9月30日在文莱举行动土仪式。新桥将为双方训练提供长期基础设施，体现两军持续投入训练合作。

两国海军共同开发的水下爆破训练场则于星期四（8日）启用，并举行首次示范活动。

这项设施将支持文莱海军发展潜水能力，也为两国海军潜水员共同训练和交流专业知识提供更多机会，将海军合作扩展至新领域。

国防部指出，这些项目体现双方在未来继续加强防务关系的承诺。我国将与文莱共同开拓互惠合作领域，同时培养两国新一代军人之间的密切联系。

新加坡与文莱的防务合作始于1976年，比两国在1984年正式建交还早。

两国星期六举行联合阅兵，纪念防务关系50周年。除了两军受阅队伍，活动也包括海上航行展示，参与舰艇有我国海事保安应对舰保护者号（MSRV Protector），以及文莱海军巡逻舰KDB AS-SIDDIQ和近海巡逻舰KDB DARUSSALAM。

我国空军两架H225M中型运输直升机，以及文莱皇家空军三架S-70i黑鹰直升机，也飞越活动会场上空。

我国与文莱星期六（10月10日）举行联合阅兵，纪念防务关系50周年。黄循财总理（中间左二）与文莱苏丹波基亚（右二）共同出席。陪同波基亚出席的还有文莱王储兼首相署高级部长比拉赫（左一）、外交部长阿都马丁王子（右一）。（数码发展及新闻部提供）

两军在联合阅兵前也举行了一系列涵盖陆海空三军的双边演习。其中，第44届“塘鹅”（Exercise Pelican）演习于10月2日至6日在摩拉海军基地举行。

这项始于1979年的旗舰海军双边演习，今年由我国海军潜水单位、海事保安应对舰Protector，以及文莱海军海事特种作战中队和三艘舰艇参与。

出席阅兵的还有我国公共服务统筹部长兼国防部长陈振声、新加坡武装部队总长孟耀诚海军中将，以及文莱国家安全统筹部长、首相署部长兼国防部第二部长哈尔比和文莱皇家武装部队司令穆罕默德·哈萨米少将。

陈振声在脸书发文说，这次访问让他有机会与老朋友叙旧、结识新朋友；一代代新加坡军人与文莱同袍建立的友谊，让他深感两国防务关系归根究底建立在人员之间的情谊上。

“愿这份情谊在未来许多代人之间继续加深。”

陪同波基亚出席的还有文莱王储兼首相署高级部长比拉赫、外交部长阿都马丁王子，以及首相署部长阿都马利克王子。

黄总理（左）于10月9日至10日正式访问文莱，期间与文莱苏丹波基亚进行双边会晤。（数码发展及新闻部提供）

阅兵结束后，黄总理与波基亚共同为纪念展馆主持开幕并参观。展馆回顾过去50年双边防务关系的重要里程碑，以及两国部队这些年的联系与友谊。

访问期间，他也探访在淡布隆受训的我国部队，与他们交流训练经历。