2016年，新加坡与文莱空军联合演习期间的一个深夜，两名年轻女防空排长检查完部署地点后，顾不上休息，一起反复演练隔天要向高层汇报的内容，并商讨完善演习计划，直至天明。

十年过去了，当年的紧张已成为两人见面时笑谈的回忆。那场为期两周的演习，也让她们结下延续至今的跨国友谊。

今年适逢我国与文莱建立防务关系50周年。我国空军少校汤丽珍（38岁）和文莱皇家空军少校诺拉吉达（Noraqidah Efinddi，36岁）接受《联合早报》访问时，细述两人从演习搭档成为好友的经历。

两人在2016年的新文“空卫”（Exercise Airguard）双边演习中结为搭档，也是首批参与这项演习的女排长。

时任中尉的汤丽珍（左一）在2016年于文莱举行的“空卫”双边演习期间，陪同时任新加坡空军总长的陈尉民（中）与官兵交流。（国防部提供）

首次带队赴文莱演习 克服陌生环境与压力

当时，汤丽珍刚接任排长，首次带队赴文莱参加双边演习。还在摸索如何领导团队的她，须带领国民服役人员和正规军人，在陌生的文化与地形环境中执行任务，难免感到压力。

幸得诺拉吉达的关心与热情接待，让汤丽珍逐渐放下忐忑心情。两人一起筹划演习、检视计划，也经常互相鼓励，逐步加深了对彼此及两地文化的了解。

回忆通宵准备简报的那一夜，汤丽珍说，两人轮流演练，互相给对方提意见。“那是我第一次向新加坡和文莱空军高层做简报，确实令人紧张。她鼓励我，也让我相信自己做得不错。”

演习中建立的互信，让她们能够坦诚讨论，甚至质疑彼此的想法，共同完善计划。诺拉吉达说：“这种共同的参与，以及在压力下仍愿意坦诚沟通的态度，加深了我们之间的信任。”

2016年，时任空军中尉的诺拉吉达（前排左二）于文莱举行的“空卫”双边演习期间，向时任新加坡空军总长陈尉民（右二）和文莱皇家空军司令汇报演习任务。（国防部提供）

同为年轻女军官，两人都珍惜有一名处于相近职业阶段的伙伴可以倾诉、相互扶持。

她们从彼此身上获得启发，而这也在潜移默化中影响了她们日后带兵的方式。汤丽珍从诺拉吉达身上看到坚韧、积极与开明的心态，如今她也用诺拉吉达激励她的话，去鼓励面对压力的同袍和部属。诺拉吉达则欣赏汤丽珍总能保持高度专注、坚持不懈，并以此自勉。

体验不同军队训练模式 贴近实战兼顾安全

联合训练也让她们接触到不同军队的训练模式，并体验不同的作战环境。汤丽珍指出，文莱的地形和天气使训练更具挑战，诺拉吉达则对新加坡空军高度重视安全印象深刻。

诺拉吉达说：“这让我看到，如何在维持严格、贴近实战的训练时，仍高度重视安全与专业纪律。”

演习结束后，两人仍保持联系，不时互发信息问候、祝贺对方晋升，甚至是在两国重要节庆时互致祝福。有机会到对方国家参加演习、课程或执行任务时，她们也会抽空吃饭叙旧。

诺拉吉达（左）与汤丽珍2016年在文莱参加“空卫”双边演习期间共进晚餐。这场为期两周的演习为两人结缘，友谊延续至今。（国防部提供）

汤丽珍说，今年既是新文建立防务关系50周年，也是她和诺拉吉达相识10周年。“我们或许没有机会经常见面，但每当相聚，我们都确信可以彼此依靠，也会坚定地支持对方。”