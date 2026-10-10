本地烟霾情况过去一周持续恶化，星期五（10月9日）一度逼近非常不健康水平。教育部长李智陞宣布，若当局预测隔天的24小时空气污染指数将超过300，达到有害水平，将考虑关闭学校和延迟考试。

李智陞星期六（10日）在脸书贴文说：“若决定停课，教育部会在前一天晚上约8时，通过学校和教育部官方渠道通知家长和学生。教育部会继续每天密切关注烟霾情况，评估学校隔天是否继续上课。”

校方将在这个周末通过家长联通平台（Parents Gateway）公布更多详情。

他说，理解许多家长都十分关注烟霾情况，尤其是子女患有疾病，或正在参加全国考试的家长，并向家长保证，教育部始终把学生和教职员的健康与福祉放在第一位。

目前，学校会继续在设有空气净化器的室内课室上课，全国考试也会如常举行。各校已做好准备，必要时会采取进一步措施。

我国曾在2015年遭遇严重跨境烟霾，烟霾从8月底持续至10月底，24小时空气污染指数（Pollutant Standards Index，简称PSI）一度升至有害（Hazardous）水平，最高达322点。由于空气质量恶化，教育部和卫生部（保健卫生部前身）于2015年9月25日关闭全国中小学一天。