我国政府再次推出新加坡—北极理事会常设参与方合作配套，为期五年的新配套将通过培训、交流，以及分享知识和经验，深化新加坡与北极地区的联系。

外交部星期六（10月10日）发文告说，在冰岛参加2026年北极圈大会的外交部兼能源贸工部政务部长颜晓芳，在会上做出这项宣布。

北极理事会有六个常设参与方，全部为代表北极原住民的国际组织，包括因纽特人北极圈理事会及俄罗斯北方原住民协会等。

颜晓芳是从星期四（8日）起访问冰岛首都雷克雅未克。新加坡自北极圈大会于2013年创办以来，每届都派代表出席，持续参与北极地区事务。新加坡是北极理事会的观察员国。

外交部文告说，颜晓芳在大会首日的全体会议上，参与题为“融化的极地：印度与新加坡的视角”（Melting Poles: Perspectives from India & Singapore）的专题讨论。她指出，尽管新加坡在地理位置上距离北极遥远，但北极地区的发展却可能影响新加坡的气候、海事利益和可持续发展。

参加大会期间，颜晓芳也会见冰岛总统托马斯多蒂尔、冰岛环境、能源与气候部长约翰松、北极圈大会主席格里姆松，以及参加会议的多国代表。

颜晓芳已启程回国。