泡抹茶、玩桌面游戏、打鼓弹吉他或纯粹与新朋故友聚一聚……忠邦一座组屋底层“改造”为社交空间，旨在为年轻居民提供更舒适的社交空间。

坐落在组屋底层的卓尔邦还设有灵活隔墙，可根据活动需求折叠或展开，适当调整活动空间。（郑一鸣摄）

专为青年而设的“卓尔邦”（The Chop Community）社区空间坐落在义顺6道第287座组屋底层，星期六（10月10日）由国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根开幕。尚穆根也是义顺集选区议员。

同样是义顺集选区议员的文化、社区及青年部兼永续发展与环境部高级政务次长吴函燕，与尚穆根一起到场与青年交流。

超过70名年轻人出席卓尔帮的开幕活动，有的尝试泡抹茶，有的享受现场音乐，气氛非常欢快。国务资政兼国家安全统筹部长及内政部长尚穆根（右三）和文化、社区及青年部兼永续发展与环境部高级政务次长吴函燕（右四）到场与青年交流。（郑一鸣摄）

吴函燕为开幕仪式致辞时说，卓尔邦是新加坡全国青年理事会“新加坡青年计划”（SG Youth Plan）下的12个青年“第三空间”之一。

所谓的“第三空间”一般指除了家庭（第一空间）与工作或学校（第二空间）之外的社交与休闲场所。

吴函燕指出，设立这些空间的目的是为青年提供休闲，且可灵活多用的场所，鼓励年轻人探索追求自己真正热衷的兴趣。

她也乐见一些青年自卓尔邦1月投入试运行后，开始自主使用空间发起新活动。

“Chop”这个英文拼写也凸显了卓尔邦促进年轻居民社交的意图，因为这四个字母代表“Hang Out in Chong Pang”，即在忠邦相会之意。

常在组屋底层办“免费汤厨房”的摄影记者吴先邦（32岁）参与卓尔邦开幕活动，并为居民准备了两种汤。（郑一鸣摄）

卓尔邦每个星期二至星期六会在不同时间段开放，负责团队也按月安排各式各样的活动来吸引年轻人。

以10月的活动时间表为例，星期五晚上目前定为“桌游夜”，有些星期六安排了“抹茶和咖啡实验室”，甚至还有排球运动和社区派对等。星期二至星期四则开放自由活动空间。

卓尔邦社群负责人范信诚（36岁）受访时说，团队尽量安排一些常规活动，吸引年轻人定期参与喜欢的活动。同时，他也欢迎青年尝试发起新活动，探索不同兴趣。

对他而言，卓尔邦的价值在于拉近青年彼此之间的距离。他举例说，两名从小学毕业后就断联的朋友，约20年后在卓尔邦偶然重逢，重新建立一段真挚的友谊。

在忠邦区长大的陈芷茜（21岁，学生）约四个月前发现这个空间后，开始邀中学时期的朋友一起参与活动。“大家都住在这一区，约在这里见面很方便。”

外向开朗的陈芷茜每一两周都会来参加社区联谊活动。她说，负责团队还精心安排各种特别的艺术工作坊，如钩针编织（crochet）和制作手工艺品等，都是她平常不会接触到的活动。