白天工作，晚上上课，每周还得抽出一天来学习，这是林世梁年轻时在新加坡理工学院求学的日常。

1972年，19岁的林世梁一边全职工作，一边攻读电机工程课程。工作上遇到难题，他会带回学校请教讲师；课余时间，他和同学则聚在图书馆交流、互相补习，弥补因工作繁忙而错过的课程。

他受访说，工作与学习相辅相成，让他能把课堂所学应用于实际工作中。

新加坡理工学院星期六（10月10日）举行2026年校友回归日，吸引约600名历届校友、杰出毕业生、教职员和在籍学生出席。74岁的林世梁重返位于爱德华太子路的旧校址，在校区重建前回顾求学岁月，与不同世代的校友一同见证母校的发展。

新加坡理工学院星期六在爱德华太子路的旧校址，举行2026年校友回归日，吸引约600人出席。资深校友林世梁（左）和廖忠伟也参与活动。（谢智扬摄）

文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟担任活动的主宾。梁振伟致辞时说，每一代人都面对不同的挑战。早期校友当年肩负建设新加坡的任务，如今的学生则须在瞬息万变的世界中明确自身定位。

他说，科技尤其是人工智能的发展，正改变人们的工作和生活方式，但无论时代如何变化，保持好奇心、适应能力和持续学习的意愿依然重要。

新加坡理工学院院长兼总裁苏卫华受访时说，举办活动的目的之一，是向1960年代和1970年代在旧校区求学、毕业后投入职场的资深校友致敬。

他说：“新加坡今天取得的成就，在很大程度上离不开这一代人的贡献。”

苏卫华说，学院希望趁旧校址仍可使用时举办活动，让校友重返昔日求学的地方，同时让现今的学生认识前辈的经历，从中获得启发，继续为新加坡的发展作出贡献。

新加坡理工学院成立于1954年，1959年在爱德华太子路校址开课，早期主要培育建筑、工程和航海等领域的人才，后来迁至杜佛路校区。活动通过资深校友分享、展示不同时期工程教育的培训方式与工具，以及呈现跨越数代的家庭求学故事，回顾学院的发展历程。

林世梁在1976年毕业，取得电机工程文凭。毕业后，他在电机工程领域发展事业，并于1981年前后回到母校担任兼职讲师，教授电路分析和电气安装等科目，也参与课程发展。1987年起，他进一步参与毕业生委员会的工作，至今仍以顾问身份为母校提供意见。

另一名校友廖忠伟（54岁，销售与市场营销总监 ）则在1992年毕业，取得电子与通信文凭。他在最后一年修读的自动化测试解决方案课程单元，激发了他对半导体测试的兴趣，也为他后来加入全球半导体测试设备制造商爱德万（Advantest）铺路。

如今，廖忠伟通过学院与Advantest合作设立的测试工程中心，让学生接触和操作先进的测试设备，将课堂理论应用于实践。

他受访时说：“学生不仅能在课堂上学习理论，也能亲自操作业界实际使用的设备。这些设备都是最新、最先进的测试设备。”

通过这样的方式，学生能将知识应用在实际工作中。日后步入职场，他们所接触的实际工作，也将更贴近在学校期间的所学与实践。

面对人工智能发展带来的就业不确定性，廖忠伟建议年轻人保持开放的心态，持续学习并培养适应变化的能力。他说：“重要的是从小处着手，逐步累积经验，最终找到属于自己的道路。”