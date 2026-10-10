烟霾来势汹汹，导致不少人身体不适，本地全科诊所过去几周的相关求诊人数增加一至两成。为应对可能恶化的烟霾情况，保健卫生部已通知医疗界做好准备，在必要时启动“烟霾津贴计划”，以减轻中低收入国人的治疗负担。

据《联合早报》了解，保健卫生部星期五（10月9日）向本地医疗工作者发出内部通告，告知可能启动公共卫生防范诊所（PHPC）及烟霾津贴计划（Haze Subsidy Scheme，简称HSS）。

截至目前，计划尚未启动。

文告指出，一旦计划启动，18岁及以下孩童、65岁及以上年长者、CHAS及公共援助金受惠者等符合条件的国人，若因烟霾引发呼吸或眼部疾病到指定的公共卫生防范诊所就诊时可获津贴。

公共援助金受惠者医疗费用全免，建国一代与立国一代最多支付5元，其余符合条件者自费不超过10元。

当局上一次启动烟霾津贴计划是在2015年9月16日至11月22日间，政府拨款超过330万元，让超过7万7000名患有与烟霾相关疾病的公众受惠。

微调后津贴框架 首次纳入远程看诊服务

通告指出，相比2015年，微调后的烟霾津贴框架区分了急性及慢性疾病的补贴额、将立国一代自费上限调至5元，并首次纳入远程看诊。此外，若主要诊断为哮喘，肺炎将不再列为烟霾并发症。

信护医疗诊所（TrustCare Medical）主治医生赵俊扬受访时说，过去一个月因感冒、鼻子过敏、气喘及眼睛干涩等呼吸道问题求诊的病患增加了约两成。

HMI益心诊疗所医疗总监傅仲贤医生说，过去一两周的求诊人数增加了约一成，主要出现咳嗽、鼻塞、咽喉刺激、哮喘发作及结膜炎等症状。

他说，旗下39家全科诊所都属公共卫生防范诊所，目前已确保人手充足，并订购了足够的吸入器、眼药水、呼吸道药物、口罩等物资。诊所也正在为员工进行津贴报销流程的复习培训，并与当局保持联系，确保烟霾津贴计划启动时能快速顺畅地提供服务。

Zenith Medical Clinic全科医生洪开国说，烟霾削弱人体的呼吸道免疫力，本地也同时出现流感暴发，使求诊人数激增。诊所目前已订购更多哮喘吸入器、流感检测试剂盒、流感疫苗，以及抗病毒药物。

疗养院等医护机构规划避烟霾区应对

照顾身体虚弱病患和年长者的本地医疗机构与疗养院，也开始为烟霾恶化做好准备。

陈笃生医院受询时指出，已确保N95口罩与哮喘药物库存充足，医护团队也随时准备升级病患护理。一旦一小时PM2.5浓度连续四小时超过每立方米45微克，自然通风病房将关闭门窗并部署冷气与空气净化器。

仁慈医院则密切监测患有呼吸道及心肺疾病的患者和住院病人，除了将户外活动与康复训练移至室内，并降低康复训练强度，也备妥N95口罩与眼药水等物资。

经营疗养院与乐龄护理中心的业者也全面升级防护，包括规划“避霾区”。

萨司歌（SASCO）乐龄之家企业规划主管宋英奇说，除了暂停户外活动，他们已将配备冷气机的饭厅与活动大厅划为避霾区。一旦空气污染指数突破200点，将强制要求佩戴N95口罩。

先锋保健集团行政总裁曾伟玲说，集团已提早启动防霾预案，包括启用空气净化器与冷风机，并在必要时将易感年长者转移至避霾区。